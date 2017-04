Le Coin du copiste : Le chaâbi des maÎtres

Les Algérois se plaignent souvent de la morosité du temps arguant que c’est le manque de distractions et d’événements culturels qui rendent l’atmosphère dans la capitale pesante avec un manque flagrant d’attractions qui susciteraient l’intérêt des citoyen. La réflexion voire le préjugé n’est si évident que l’on ne croit et il faudrait dans certains cas relativiser la chose. Tout indique en ville la situation depuis quelques années déjà est en évolution et semble s’améliorer à condition d’avoir les bonnes informations et des plans pour les sorties en groupe. C’est en partie le rôle qui échoit à la presse et aux médias que de guider les habitants voire toute personne intéressée vers les lieux où se déroule l’activité en indiquant avec précision la date et l’adresse du site. Il ressort qu’un air désabusé, un manque de motivation, un laisser-aller, une certaine lassitude ou simplement d’autres préoccupations plus essentielles poussent le citoyen dans ses retranchements. Ce n’est pas faute de se changer les idées que ce dernier rechigne à sortir de sa tanière mais bien un préjugé tenace qui fait que l’on pense que rien ne se passe qui vaille le déplacement. Dans cet ordre d’idées, on peut signaler ce reportage diffusé vendredi dernier lors du journal télévisé de Canal Algérie, qui est revenu sur un concert chaâbi animé par le vénérable Abdelkader Chaou dans une nouvelle structure du petit théâtre près des Sablettes. Si les chanteurs chaâbis reviennent en force ces dernières semaines et particulièrement depuis le la disparition du grand Amar Ezzahi, avec faut-il le rappeler, une demande pressante du public qui apprécie ce genre très prisé dans l’Algérois et même —quoique l’on dise— dans les autres agglomérations du pays, il faut croire que l’ONCI a eut comme le montrent les images diffusées sur le petit écran, la bonne idée de joindre l’utile à l’agréable. Les citadins qui ont pris la nouvelle habitude de prendre de l’air ne s’oxygénant le corps aux alentours de la capitale avec pour destination la longue promenade sur la plage des Sablettes, ont désormais tout le loisir et l’opportunité d’écouter un concert de musique se rapprochant ainsi de tout ce qui de prêt et de loin peut s’apparenter à la culture. Celle que l’on pratique dans l’Algérois réveille en eux un parfum d’antan avec des chansons d’anthologie qui faisaient autrefois les beaux jours du chaâbi. S’agissant de ce reportage, on voit bien que tous ceux qui ont voulu se distraire, ont eu l’agréable surprise d’assister à un spectacle assis sur les gradins à l’image de cette famille oranaise amatrice de l’interprète a voyagé jusqu’à Alger pour admirer les beaux textes chantés par Chaou avec sa belle voix. C’est vrai qu’il n’y a pas que dans l’aAlgérois que l’on apprécie le goût indémodable du chaâbi des maitres !

L. Graba