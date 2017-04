Festival de la lecture en fête de Tissemsilt : Nora dans le monde du livre subjugue les enfants

La pièce théâtrale Nora dans le monde du livre, une production de la troupe culturelle Louâlouaa (la perle) de la commune de Khemisti (Tissemsilt) a subjugué les enfants lors de sa présentation vendredi au niveau de la bibliothèque principale d’Ouled Bessam, dans le cadre du 7e festival de la lecture en fête qui se poursuit dans la wilaya. Le récit de cette pièce théâtrale, une adaptation et réalisation de Metahri Ouahid, tourne autour de la personnalité de l’enfant Nora qui aime la lecture du livre lorsque soudain elle se voit dans son rêve alors plongée dans un sommeil profond, en compagnie de sa mère à l’intérieur de la bibliothèque de sa ville avec un tas de personnages, au milieu de dessins animés à l’instar de Dat Kabrit et Tintin et Leïla et le loup qui l’invitent à la lecture de son aventure. Nora, dont le rôle est jouée par la comédienne en herbe Azzar Nora, a interprété plusieurs personnages virtuels selon son auteur Ouahid Metahri qui soutient que cette pièce vise à inculquer la culture de l’amour de la lecture chez les enfants. Les festivités de ce rendez-vous culturel local « la lecture en fête », dans sa septième édition, se poursuivent à la bibliothèque principale de la lecture publique Yahia Bouaziz de Tissemsilt avec un bouquet d’activités culturelles et de divertissements dont des ateliers qui se tiennent sous formes de concours et qui comprennent des activités ludiques, de contes, de héros éternels, la lecture, le patrimoine, le dessin et la récitation du Coran. Cette manifestation culturelle qui baissera rideau demain samedi dans la ville de Tissemsilt comprend également la présentation de pièces théâtrales, des tours de magie, des jeux de clowns, de tableaux artistiques dont des chansons dédiées aux enfants qui seront interprétées par la chanteuse Naïma Nakri de Djelfa, outre la présentation d’autres activités artistiques au niveau des bibliothèques municipales de Khemisti et Ouled Bessam. (APS)