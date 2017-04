Regard : Insouciance quand tu nous tiens !

Les Algériens restent parmi les plus gros «producteurs» d’ordures ménagères. C’est un fait. Chaque année, des tonnes d’immondices sont générées par les ménages. Les bacs à ordures, les décharges improvisées, les sacs poubelles en plastique, dans tous leurs états ou encore ces déchets, jetés dans la nature, pêle-mêle, parfois même atteignant un stade de décomposition avancée, font partie du décor de nos villes qui subissent violemment ce phénomène qui prend des proportions alarmantes, y compris dans nos quartiers où ces images désolantes et inacceptables ne suscitent aucun remord ni indignation. On ne se soucie plus de la propreté autour de nous. Pis encore, s’intéresser à ces «petites» questions, sans grand intérêt, dévalorisantes même, pour certains, ne fait certainement pas partie de la priorité des priorités et des besoins existentiels. Le non-respect des horaires de collecte des matières résiduelles, chez nous, s’érige malheureusement en pratique courante, pour ne pas dire en habitude enracinée qui résiste aux appels lancés, dans ce sens, par les services de NETCOM, ainsi que les bureaux d’hygiène communale. Les multiples campagnes de sensibilisation n’arrivent toujours pas, à vrai dire, à redresser des comportements qui portent de lourds préjudices à notre cadre de vie, notre bien-être et, bien entendu, notre santé. Il faut dire que si, sur le plan institutionnel et matériel, beaucoup a été fait, pour une meilleure collecte et gestion des ordures ménagères, il n’en demeure pas moins que ces efforts se heurtent, la plupart du temps, à l’obstacle de l’absence de la culture de nettoyer, loin de sa porte. À l’heure où, dans certains pays, le tri des ordures est systématique, pour le citoyen, au niveau de son lieu d’habitation, plaçant le tri sélectif, le recyclage aussi, parmi les priorités des pouvoirs publics, nous continuons à croire que l’insalubrité et le manque d’hygiène sont une affaire d’État ou de collectivités locales. Il n’y a qu’à voir ces sacs à ordures, largués sur la voie publique ou jetés des balcons, pour comprendre que l’hygiène dans le quartier ne préoccupe plus le citoyen qui a d’autres soucis.

Samia D.