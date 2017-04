Arrestation d’un cybercriminel : Chantage sur Facebook

Une personne qui menaçait des filles mineures d’exhiber sur internet leurs photos portant atteinte à la pudeur, à travers le réseau Facebook, a été arrêté par les gendarmes spécialisés dans la lutte contre le crime électronique, indique le Commandement de la Gendarmerie nationale dans un communiqué.

«Les gendarmes enquêteurs spécialisés dans la lutte contre le crime électronique, en coordination avec ceux de la brigade territoriale de la Gendarmerie nationale de Beni Messous (Alger), ont identifié et arrêté une personne qui menaçait des filles mineures âgées entre 13 et 14 ans, d’exhiber sur internet leurs photos portant atteinte à la pudeur, à travers le réseau Facebook», précise la même source.

«Les investigations ont permis d’identifier et d’arrêter l’auteur de ce méfait, F. M., âgé de 27 ans, orthophoniste, activant

dans les wilayas d’Alger, Tissemssilt et Naâma», relève le communiqué, qui ajoute que les enquêteurs ont récupéré d’autres informations qui ont conduit à la découverte de huit comptes sur Facebook utilisés pour tromper les victimes, dont trois étaient enregistrés sous des noms appartenant à des filles mineures. Le mis en cause a été placé sous mandat de dépôt, après sa présentation devant le tribunal. (APS)