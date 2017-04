Boumerdès : Volontariat pour le nettoyage des plages

Une campagne de volontariat est en cours, depuis les premières heures de la matinée de mardi, en vue du nettoyage des plages et de la ville de Boumerdès, en prévision de la saison estivale 2017, a-t-on constaté. Outres des groupes SMA (Scouts musulmans algériens), et des enfants des établissements scolaires de la wilaya et autres jeunes relevant des associations locales, des éléments de la Protection civile, dont une équipe de plongeurs, ainsi que différentes directions concernées, prennent part à cette action de volontariat. L’opération englobe, entre autres, le nettoyage des périmètres immédiats des plages, dont les surfaces vertes et les forêts, parallèlement au ramassage des sachets en plastique et autres détritus divers rejetés par la mer au niveau des plages, parallèlement à la réorganisation et nettoyage des aires de jeu et de repos réservées aux familles au niveau de ces espaces de villégiature. Durant cette campagne de volontariat, une action de sensibilisation est menée en direction des familles et enfants en vacances au niveau des espaces verts et des plages , sur l’importance de la préservation de l’environnement, par le respect des règles d’hygiène et de propreté, au sein de ces lieux, comme par exemple déposer les ordures dans les endroits réservés à cet effet. Il s’agit, également, au titre de cette même campagne, de l’aménagement des accès aux plages, tout en garantissant l’éclairage public à leur niveau, ainsi que des routes y attenantes, des parkings pour les véhicules, l’organisation d’aires de repos et de jeux pour les familles et les enfants, et l’aménagement de douches et d’aires destinées à la vente. Selon ses organisateurs, cette campagne est inscrite au titre des préparatifs de la saison estivale 2017, dont des opérations de nettoyage sont actuellement en cours au niveau de toutes les plages de la wilaya. D’ailleurs, la wilaya de Boumerdes a entamé, cette année, de façon précoce la mise en œuvre de nombreuses dispositions, afin de garantir «la réussite», de la saison estivale 2017, en attirant le plus grand nombre possible d’estivants. Ces dispositions, examinées dernièrement en conseil exécutif de la wilaya, ont préconisé le réaménagement et le nettoyage de toutes les plages autorisées à la baignade de la région, dont le nombre sera porté à 38, cette année, tout en instruisant les communes côtières concernées en vue de «gérer et valoriser» leur plages de façon à s’assurer des revenus supplémentaires, tout en mettant un terme à l’exploitation illégale de ces espaces, en plus de la mise en place de centres mobiles pour la Protection civile et la Gendarmerie nationale ainsi que leur dotation en commodités nécessaires (douches, salles d’eau et eau potable). Une mesure spéciale a été prise, à l’occasion, en vue d’interdire le «camping anarchique», à travers la création prochaine d’une commission chargée de déterminer les espaces destinés pour ce faire, sur le littoral et dans les forêts de la région. Des session de formation et des actions de sensibilisation seront, en outre, destinées aux gérants des structures d’accueil, établissements hôteliers et agences touristiques de la wilaya, pour améliorer leurs prestations, avec la prise d’une option pour encourager la formule de l’hébergement chez l'habitant, ainsi que l’affectation d’espaces pour la vente des produits de l’artisanat local sur les plages de la wilaya. (APS)