Tri sélectif des déchets : un créneau porteur

Carton, papier, plastique, verre, autant d’emballages qui utilisent les ressources naturelles qui nous entourent : arbres, pétrole… En adoptant le geste du tri, chacun peut ainsi faire le choix de protéger l’environnement.

L’Algérie a mis en place une stratégie de préservation de l'environnement au début des années 2000, soutenue par une batterie de lois et de mesures coercitives. Mais, sur le terrain, ces mesures tardent à prendre forme.

Pourtant, le tri sélectif est un créneau porteur en Algérie, vu le gisement des déchets valorisables qui est de l'ordre de 760.000 tonnes par an, ainsi que ses répercussions positives sur les plans environnemental, économique et social. Or, la concrétisation de ce processus tarde à prendre forme en Algérie.

Le processus de ramassage des ordures ménagères n'a pas encore atteint sa vitesse de croisière, et le tri sélectif des déchets n'est pas pour demain. L'opération de ramassage des ordures est toujours en butte à l'incivisme du citoyen. Ce dernier n'arrive même pas à respecter les horaires de collecte. Lui inculquer le réflexe de tri demande encore des efforts de longue haleine.

Cela dit, si certains citoyens manquent de civisme, d'autres s'engagent activement dans la défense de l'environnement et sur la question des déchets. Des campagnes de sensibilisation sont lancées pour faire participer le citoyen, élément clé pour la réussite des opérations de tri sélectif.

Ainsi, le milieu associatif marque aussi son implication dans des campagnes de nettoyage souvent initiées par des jeunes. Ainsi, à Oran, une campagne de sensibilisation à l'importance du tri sélectif à la source des déchets ménagers est en voie de lancement à travers les établissements scolaires de différents quartiers. Cette campagne entre dans le cadre du programme d'éducation citoyenne. Il s'agit, notamment de sensibiliser les élèves et à travers eux la société aux dangers des problèmes de pollution et au tri sélectif des déchets afin de procéder au recyclage.

Selon le ministère de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement, l’Algérie a la capacité de récupérer une quantité de déchets estimée à 760.000 tonnes par an, ce qui représente 3.5 milliards de dinars, dont le papier représente une partie essentielle dans la possibilité de récupération et de recyclage avec une quantité de 385.000 tonnes par an. Sur plus de 2 millions de tonnes d’emballage plastique produit en Algérie par 192 unités, seulement 4.000 tonnes sont récupérées, soit 0,0002%.

À titre d’illustration, on peut citer ici l’exemple du papier. Selon une publication de la société Tonic Emballage, spécialisée dans la production d’emballage en Algérie, la capacité de recyclage de l’industrie papetière algérienne ne dépasse guère 10% de l’ensemble des déchets générés annuellement.



Augmenter le taux de récupération du papier de 10 à 38%



Alors que la consommation nationale de papier et carton est estimée à 600.000 tonnes/an, le recyclage local, tous produits confondus, est inférieur à 50.000 tonnes/an. Les importations en papier et dérivés s’élèvent à près de 400 millions d’USD. La consommation de papier est de 15 kg/habitant/an, contre 200 kg/habitant/an dans le cas français. Près de 335.000 tonnes de déchets sont mises en décharge annuellement. Tonic Emballage recycle plus de 12.000 tonnes de papier par an, ce qui représente un tiers du niveau national de recyclage en la matière, elle pense augmenter le taux de récupération de 10 à 38%, et cela en se basant sur la collecte sélective des déchets, ainsi que sur l’encouragement des petites entreprises de récupération.

L’Agence nationale de déchets (AND), qui a pour mission principale d’informer et de vulgariser les techniques de tri, de collecte, de transport, de traitement, de valorisation et d’élimination des déchets, indique que «le projet, où l’administration contribue à la récupération», lancé durant la période comprise entre 2013 jusqu’à début 2017, a permis de récupérer 121 tonnes de papier, de différentes variétés à travers le territoire national.

Cette quantité importante de papier récupérée a été concrétisée, grâce à ce projet ciblant un dizaine de départements ministériels au niveau local, en sus de Blida qui a été choisie comme wilaya-pilote, fin 2016.

Les premiers indicateurs mis en exergue par l’étude réalisée sur cette quantité de papier récupéré, depuis le lancement du projet jusqu’au premier trimestre 2017, montrent que la moyenne de consommation de papier d’un seul employé en Algérie est de 46,54 g par jour. Concernant le volet relatif à l’impact sur l’environnement, cette même étude stipule que la récupération de ces quantités importantes de papier des administrations permet de préserver plus de 2.000 arbustes. Pour ce qui est des déchets industriels, on compte une quantité de plus de 2.500.000 tonnes générés chaque année entre matières plastiques, pneumatiques et huiles usagées ou encore les autres produits ferreux.

Le danger que peuvent causer ces déchets sur la nature et sur la santé humaine devient un casse-tête permanent. Leur réemploi et leur recyclage constituent également une préoccupation majeure des pouvoirs publics, même si les textes de loi le prévoient clairement et qu’une stratégie de gestion de ce genre de matière, jusqu'à présent importés au prix fort, a été mise en place afin de sensibiliser contre le dépôt anarchique des déchets, la promotion des métiers liés à la gestion des déchets industriels et la mise en place de filières de collecte et de valorisation. Une chose est certaine, l'investissement dans le recyclage des déchets en Algérie peut rapporter une valeur financière importante de plus de 35 milliards dinars.

Wassila Benhamed