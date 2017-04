Salon international du textile à Oran : Une centaine d’exposants

Sous le haut patronage du ministre de l’Industrie et des Mines, la première édition du Salon-exposition international se tiendra, du 2 au 5 avril, au palais des Expositions du centre des Conventions d’Oran Ahmed-Benhmed. Cette manifestation première du genre en Algérie verra la participation de près de 150 exposants, dont 90 étrangers, intervenant dans les différentes activités liées à l’industrie du textile. Pour CGCOM, qui organise cet évènement, ce dernier est une «opportunité d’échanges entre les différents acteurs de la filière du textile, depuis le producteur de matières premières jusqu’au créateur, en passant par les transformateurs et les machines de tissage, et les produits finis du Prêt à Porter». Il se veut aussi, ajoutent-ils, un carrefour incontournable des professionnels du textile en Algérie par son caractère compétitif, la diversification et le contenu.

La manifestation est dédiée principalement aux professionnels du secteur et, à titre accessoire, au public, pour l'une de ses parties, a-t-on indiqué. Dans un document introductif de l’évènement, les organisateurs soulignent les avantages incitatifs à l’investissement qualifiés «de sans précédent» octroyés par le gouvernement aux professionnels de cette filière afin de la rendre plus compétitive dans la perspective de satisfaire les besoins nationaux avec des produits aux normes internationales. Le marché algérien du textile représente environs 400 millions de mètres linéaires, soit 2 milliards de dollars, et les entreprises en détiennent moins de 10%, voire 7 à 8% des parts, vu la forte consommation du prêt-à-porter et l’évolution de la mode et de la technologie dans le secteur du textile, lit-on dans le même document. L’État algérien accorde une importance capitale à l’investissement qui vise à moderniser les installations existantes et à en créer d’autres, afin d’accroître son potentiel productif en adéquation aux besoins du marché, souligne-t-on.

Amel Saher