Foncier agricole : Au cœur de la stratégie gouvernementale

La production agricole nationale atteint les 30 milliards de dollars. Ce volume important est attribué aux efforts consentis par toutes les filières du secteur, qui ont contribué, ces dernières années, à une moyenne de croissance de l’ordre de 6% à 7%. La stratégie du secteur pour les cinq prochaines années repose essentiellement sur la valorisation des résultats et des acquis enregistrés les dernières années, et la modernisation et le développement continu de toutes les filières. Une centaine de pôles agricoles pour le développement des filières stratégiques est identifiée, tout en prenant en considération la spécificité de chaque région. «Nous sommes en train de mettre en place des études pour développer une politique de développement régionale et territorialisée, pour pouvoir orienter les investissements selon les pôles intégrés de chaque région en prenant en compte sa spécificité et selon les conditions agropédoclimatiques», expliquait le ministre Chelghoum, ajoutant que la finalité est d’«accompagner les agriculteurs pour optimiser les ressources naturelles et mobiliser les capitaux». L’Algérie dispose de vastes superficies agricoles fertiles, de ressources hydriques importantes et de grandes potentialités humaines permettant, en cas de coordination, de développer le secteur agricole, de contribuer à la diversification de l'économie nationale, et, partant, de délivrer le pays de la dépendance des hydrocarbures. La stratégie nationale œuvrant à élargir les superficies agricoles irriguées commence à porter ses fruits par la réception progressive de grands projets dans ce domaine. Sur le plan juridique, l'ancienne loi de 1987, qui accordait des droits de jouissance sur des terres agricoles, ne prévoyait pas la destitution du bénéficiaire en cas de détournement de la terre agricole de sa vocation première. En conséquence, a-t-il observé, plusieurs cas de changement d'activité avaient été constatés sans que l'administration ne puisse engager la moindre procédure. Cette carence a été corrigée par la loi de 2010 qui a remplacé le droit de jouissance par celui de concession sur une durée de 40 ans. En Algérie, une nouvelle stratégie en matière d’investissement dans le secteur agricole, qui vise en partie à l’amélioration du développement durable et de la sécurité alimentaire, a contribué à la conclusion de toute une série de contrats avec des investisseurs étrangers.

Fouad Irnatene