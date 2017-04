Grand angle : Le tournant ?

Les belligérants syriens ont tous accepté de revenir à Genève pour un sixième round, à une date qui n'a pas encore été fixée a annoncé l'envoyé spécial de l'ONU pour la Syrie, Staffan de Mistura au terme du 5e round de négociations indirectes entre l’opposition et le gouvernement syriens. Un prochain rendez-vous qui pourrait voir entamer les vraies négociations qui, a reconnu l’envoyé onusien, n’ont pas encore commencé en dépit des « progrès croissants » obtenus après au fil des rounds organisé depuis 2016 et dont le dernier aura duré 9 jours. « Dans toute négociation, il y a des questions qui demandent à être préparées avant de commencer les vraies négociations de paix. Et il est clair que nous n'y sommes pas encore », a reconnu le médiateur. Mais si en amont les négociations n’avancent pas au rythme souhaité, il en est autrement en aval. Le changement de la position américaine sous l’ère de l’administration Trump qui par la voix de son secrétaire d’Etat a affirmé depuis la Turquie que « le sort du président Bachar al-Assad serait décidé par les Syriens », relayée quelques heures après par son ambassadrice à l’ONU qui a déclaré à son tour que « Washington ne considérait plus le départ du président syrien comme une priorité pour le règlement du conflit », est un élément important dans le dossier syrien. Ce repositionnement marque assurément un tournant, qui forcément pèsera sur le prochain round des négociations de Genève, d’autant que Washington a déclaré chercher une nouvelle stratégie dans le règlement du conflit en Syrie. Le pragmatisme américain a encore frappé. « Il faut choisir ses batailles », a dit Nikki Haley, ajoutant que « Quand vous regardez la situation, il faut changer nos priorités, et notre priorité n'est plus de rester assis là, à nous concentrer sur faire partir Assad ». Une prise de position qui porte en elle les germes d’un « lâchage » qui n’agrée pas l’opposition, laquelle a vite réagi en la dénonçant. Et pour cause en perdant l’appui des USA, elle perd son principal allié politique et soutien militaire dans sa quête de pousser le président syrien à quitter le pouvoir. « Nous sommes un partenaire fiable pour l'administration américaine (...) pour combattre le groupe Etat islamique » a rappelé l’opposition pour tenter d’infléchir le sens que prend désormais la recherche du règlement du conflit qui entame sa septième année. Une offre de service apparemment rejetée par Washington, si l’on se fie à sa nouvelle position sur le dossier syrien.

Nadia K.