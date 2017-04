Cessez-le-feu en Ukraine : L’ONU salue l’accord

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a salué le nouvel accord visant à assurer le plein respect du cessez-le-feu dans l'est de l'Ukraine et le retrait des armes lourdes avant le 1er avril et sur le désengagement des forces et du matériel à Stanytsia Luhanska avant le 6 avril. Cet accord conforme aux accords de Minsk, a indiqué son porte-parole dans une déclaration à la presse. « Le sort de la population civile reste très préoccupant. Le secrétaire général exhorte toutes les parties à respecter pleinement leur engagement renouvelé », a dit le porte-parole. « Il espère que cela permettra de progresser davantage dans les domaines de la sécurité, de l'humanitaire, de la politique et de l'économie ».