Projet d’amendement de la Constitution au Paraguay : La colère gronde

Des manifestants opposés au projet d'amendement de la Constitution permettant la réélection du président paraguayen, adopté par les sénateurs partisans d'Horacio Cartes, ont investi le Congrès vendredi soir et provoqué des heurts avec la police. Scandant des slogans comme « Plus jamais de dictature », des centaines d'opposants ont fait irruption dans le bâtiment du Congrès après avoir cassé des portes, des palissades et des baies vitrées. Ils ont ensuite saccagé les bureaux des sénateurs favorables à l'amendement avant de provoquer des débuts d'incendie. Des heurts ont éclaté avec la police et une trentaine de policiers et de manifestants ont été blessés, ont indiqué les pompiers. Quelques heures auparavant, le président du Sénat, Roberto Acevedo, et le député et président du parti libéral, Edgar Acosta, avaient été blessés à la tête et au thorax par des tirs de balles en caoutchouc.