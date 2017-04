« Rupture de l’ordre constitutionnel » au Venezuela : Maduro lâche du lest

Le président vénézuélien Nicolas Maduro a annoncé hier que la Cour suprême allait revoir sa décision de s'attribuer les pouvoirs du Parlement, bastion de l'opposition, à quelques heures de manifestations massives de ses adversaires. La décision de la Cour suprême, favorable au président socialiste, de s'arroger les pouvoirs du Parlement et de priver les députés de leur immunité, avait suscité une vague de réprobation internationale. Auparavant, le président Maduro a nié toute « rupture de l'ordre constitutionnel » dans son pays à la suite de la décision de la Cour suprême. « Au Venezuela, la Constitution, les droits civils et politiques, les droits de l'Homme et le pouvoir populaire sont pleinement en vigueur », a affirmé M. Maduro au cours d'une réunion. Plus tôt dans la journée de vendredi, Luisa Ortega, chef du parquet national vénézuélien et considérée comme appartenant au camp de M. Maduro, a au contraire dénoncé une «rupture de l'ordre constitutionnel». M. Maduro a annoncé la convocation immédiate du Conseil de sécurité de la Nation pour tenter de résoudre ce qu'il a appelé une «impasse». Face à cette situation pour le moins confuse, six pays d'Amérique du Sud ont condamné la rupture de « l'ordre démocratique » et ont appelé à « son rétablissement rapide », dans une déclaration conjointe publiée, vendredi, à Buenos Aires. L'Argentine, le Brésil, le Chili, la Colombie, l'Uruguay et le Paraguay, membres de l'Union sud-américaine des nations (Unasur), ont protesté contre la décision du Tribunal suprême de Justice du Venezuela de s'attribuer les pouvoirs du Parlement, contrôlé par l'opposition. « Nous lançons un appel pour le rétablissement rapide de l'ordre démocratique dans ce pays pour le bien de tout le peuple frère du Venezuela », déclarent les six pays dans une déclaration commune. Les ministres des Affaires étrangères de plusieurs pays de la région devaient se concerter, hier à Buenos Aires, pour prendre une décision commune face à la crise vénézuélienne.

R. I.