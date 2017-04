Dans la lucarne : Un coach désespérément

Il ne nous reste pas beaucoup de temps avant le match contre le Togo comptant pour les éliminatoires de la CAN-2019 qu'organisera le Cameroun. Si les choses s'étaient déroulées sans coulisses, l'Algérie aurait pu être l'hôte de cette 32e édition. La réalité est désormais là. Malgré le fait que cette prochaine édition a déjà commencé avec le tour préliminaire, nos responsables sportifs donnent l'impression de disposer d’assez de temps pour se préparer comme il se doit à cette échéance. Tout le monde sait pourtant, parce qu'on vient de rater deux dates FIFA, qu’on ne tient pas notre destin entre nos mains. C'est à dire qu'on aurait pu placer deux matches amicaux quelles que soient les circonstances. Cela ne s'est pas fait car notre élimination précoce de la CAN-2017 au Gabon nous a fait beaucoup de mal : non-seulement les habitués de la sélection nationale ont été quelque peu perturbés, mais également le changement à la tête de la FAF. Ce qui a eu pour conséquence de provoquer une perte de temps inutile et mal exploitée. Il était inapproprié de rester sans réaction après le remerciement du Belge, Leekens. Entre fin janvier et ce début du mois d'avril, il faut admettre que le temps a été notre principal ennemi. D'abord, il faudra rassurer les pros, mais aussi chercher quelques bons joueurs du cru pour parer au plus pressé. Car, il faut l’admettre, les Verts n'ont plus cette aisance qui a été la leur avant la défaite à Uyo, Nigéria, sur le net score de (3 à 1) dans le cadre des éliminatoires du Mondial-2018 en Russie (2e journée). Une véritable «cassure», puisque les joueurs des Verts ont été accusés, par certains, responsables de la détérioration du «vestiaire». C'est à dire qu'un entraîneur qui débarque en équipe nationale ne doit nullement sous-estimer leur avis. On avait même parlé alors de manque de «communication». D'ailleurs, même Zetchi, le nouveau président de la FAF n'a pas manqué de mettre l'accent sur le fait que le nouvel sélectionneur de l'Algérie doit savoir parler français. D'où le fait que les observateurs privilégiaient les filières espagnole ou portugaise, qui avait d’ailleurs, faut-il le préciser, fait l'unanimité auprès des fans de l'EN et aussi des techniciens. Il y eut ces rumeurs concernant la nomination très probable de Roland Courbis, le Corse, qui avait déjà entraîné en Algérie, l'USM Alger. À propos, on en a même fait des gorgées chaudes. Un membre du nouveau BF a très vite démenti formellement la soit-disante mésentente quant au choix du nouvel entraineur de l'EN A. Zetchi craint une «fuite»

quant au nom du coach. D'où le fait qu'il a choisi un groupe restreint afin de préserver la «maison FAF» de l'indiscrétion. Par conséquent, on a donné un délai de 10 à 15 jours pour le choix. On exige cependant qu'il soit un grand entraîneur ; même le Ministre

El Hadi Ould Ali a insisté sur l’aspect «qualité» de celui qui prendra les rênes des Verts. Tout le monde pourtant sait que pour mettre la main sur une «grosse pointure», il faudra mettre le paquet. Ce ne sera pas facile, mais...

A vrai dire, il faudra déterminer cette équation. Est-ce l'entraîneur qui fait l'équipe ou l'inverse ? Car, on aura beau ramener le meilleur entraîneur du monde, si les joueurs ne l’approuvent pas, on n'arrivera à rien. Toujours est-il, aux dernières nouvelles la filière française a été mise sous le boisseau au profit de l’espagnole ou portugaise. C’est, peut-être, la meilleure chose qui puisse nous arriver.

À méditer !

Hamid Gharbi