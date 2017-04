Ligue 1 (Mise à jour) : L’OM et la JSS victorieux

La JS Saoura a battu le RC Relizane (1-0) (mi-temps 0-0) en match retard disputé à Béchar (Sud) pour la mise à jour du calendrier de la

Ligue-1 Mobilis de football. L'attaquant, Oussama Bellatrèche, est l'auteur de cet unique but, à la 88e minute, propulsant le club du Sud à la 6e place du classement général, a égalité de points avec l'USM Alger et le NA Hussein Dey, qui comptent également 35 unités. De son côté, le RCR reste scotché à la 11e place, avec 26 points, soit une petite longueur d'avance sur le premier club non relégable, le CS Constantine. Le mérite de la JSS d'avoir remporté cette victoire est d'autant plus grand qu'elle a terminé le match sans son gardien, Houari Djemili, expulsé en toute fin de match après une altercation avec le Relizanais, Mourad Benayed. Ce dernier a également écopé d'un carton rouge, certes, mais l'absence du gardien, Djemili, semblait nettement plus pesante que celle de Benayed, côté visiteurs. Un peu plus tôt dans l'après-midi, le MO Béjaïa avait compromis un peu plus ses chances de maintien parmi l'élite, en s'inclinant à domicile, sur le score de deux buts à un, contre l'Olympique de Médéa. C'est Boukhenchouch qui a ouvert le score pour les visiteurs à la 33e minute, mais à force d'insister, les Crabes ont réussi à niveler la marque par Cheklam à la 68’. Seulement, leur joie a été de courte durée, puisque les Olympiens, bien que réduits à dix après l'expulsion de Ghellab à la 74’, ont réussi à reprendre l'avantage au score, grâce à Sadou (83'). Un précieux succès en déplacement qui propulse l'OM à la 7e place du classement général, qu'il occupe désormais seul avec 34 points, au moment où le MOB reste lanterne rouge, avec un modeste capital de 17 points.



Résultats



MO Béjaïa - Olympique Médéa (1-2)

JS Saoura - RC Relizane (1-0)