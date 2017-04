DRBT : Bougherara résilie son contrat

Fin de mission pour Lyamine Bougherrara n’est plus l’entraîneur du DRB Tadjenant. Après près de quatre ans de bons et loyaux services, le technicien a pris la décision de mettre fin à ses fonctions. Au-delà de ce choix de s’en aller, c’est le timing qui surprend, puisqu’à six journées de la fin, l’heure n’est pas vraiment au changement.

D’autant que le DRBT n’est pas vraiment en crise qui justifierait ce changement soudain à la tête de sa barre technique. L’on ne connaît pas encore la nature entre Lyamine Bougherara et sa direction, mais sans avoir survolé le championnat, le club de Tadjenant n’est pas non plus dans le rouge à moins d’une chute inattendue en cette fin de saison.

D’après les premières bribes d’informations qui ont filtrées sur l’affaire, ce serait Lyamine Bougherara qui a demandé à résilier son contrat à l’amiable. Il faut dire que ce n’est pas la première fois que l’ancien gardien de la JSK a émis des envies d’ailleurs, mais jusqu’ici, il n’était jamais allé au bout.

Tahar Gueraiche, qui l’a soutenu jusqu’ici, a entériné cette décision et souhaité bonne chance à Bougherara. Il a aussi déclaré que «successeur de Bougherara sera désigné dans les prochaines quarante-huit heures». Une page se tourne donc au DRBT, un club cité en modèle de stabilité, une qualité qui fait défaut à la plupart des clubs de l’élite, même les plus professionnels d’entre eux.

Amar B.