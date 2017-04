Coupe d’Algérie (1/4 de finale) : L’ESS et le CRB dans le carré d’as

La première partie de la Coupe d'Algérie a été, comme attendu, assez disputée. Toutefois, au stade 8-Mai 1945, devant un public record de locaux, avec quelques supporters tebessis, les gars d’Aïn El-Fouara n'ont fait qu'une bouchée de cette équipe de l'US Tébessa, qui évolue en Championnat national amateur (groupe Est). où elle est classée au milieu du tableau.

Par conséquent, elle avait tout misé sur la coupe d'Algérie. Elle avait voulu atteindre le stade des demi-finales comme elle l'avait fait lors de l'édition précédente, mais cette fois-ci, elle avait, face à elle, un ensemble sétifien impitoyable. Il tenait ardemment à la qualification parmi le quatuor qui animera les demi-finales le 15 avril (CRB contre le vainqueur de USMBA-NAHD) et le 22 courant (MCA-JSK contre l'ESS). Les poulains de Madoui —ils avaient fait tourner l’effectif— n'ont pas mis beaucoup de temps pour trouver la faille. Un tir de loin de Keniche avait fait mouche du fait que le gardien tébessi était loin de sa cage (4’). Puis, le même joueur doublera la mise sur un superbe coup de boule. En seconde mi-temps, une minute seulement après le retour du vestiaire, Badrane corsera la note. Les visiteurs, faut-il le rappeler, n'ont pas pesé lourd, surtout que Hadouche avait raté un penalty dans le dernier quart d'heure. Heureusement pour lui et suite à une chevauchée personnelle de Djabou, il parviendra à ajouter un 4e but scellant ainsi le succès et la qualification au prochain tour de son team. Un après midi peinard pour les Sétifiens qui se qualifient sans trop de casse. C'est un peu du «tout cuit» !

Au stade 20-Août de Belouizdad, les camarades de Yahia Chérif n'ont pas tardé à marquer leur première action. Un tir mal repoussé par la défense bordjienne avait permis à Hamia, opportuniste à souhait, d'ouvrir le score pour les siens (2’). Continuant sur leur lancée et en dépit de quelques escarmouches, les locaux ajouteront un fort joli but par Yahia Chérif (27’). Puis, un penalty est accordé aux Bordjis suite à une faute de main. Ce qui permet à Madouni de réduire le score (31'). Ce but allait faire douter les Rouge et Blanc, mais en seconde mi-temps, les gars de l'Est ne furent pas percutants. Ce qui avait permis aux Belouizdadis de composter leur billet pour les demi-finales prévues ce 15 avril. Il faut admettre que les camarades de Boukacem ont amplement mérité de l'emporter.

H.G