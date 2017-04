Ligue 2 (Mise à jour) : Le MC El-Eulma bat le Paradou AC (2-0)

Le MC El Eulma a battu le Paradou AC (2-0), mi-temps (1-0), en match de la mise à jour du calendrier de la Ligue-2 Mobilis de football, disputé vendredi au stade Messaoud Zougar d'El Eulma. Zitouni (30') et Belhamri (74') sont les auteurs de ce précieux succès, qui propulse le club des hauts-Plateaux hors de la zone rouge et deux longueurs d'avance sur le WA Boufarik, désormais premier club relégable, avec 28 points. De son côté, et malgré cette 4e défaite de la saison, le PAC reste leader avec 56 points, soit 14 longueurs d'avance sur son premier poursuivant au classement, l'USM Blida (42 pts). Le club de Keireddine Zetchi a assuré son accession en Ligue-1 depuis déjà une semaine, car la confortable avance dont il dispose sur ses premiers poursuivants lui assure déjà une place parmi l'élite du football national, dès l'an prochain, et ce, même s'il venait à perdre la totalité des matchs qui lui restent, même si ces concurrents pour l'accession les remportent tous.