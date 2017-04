Manchester United : Mourinho regrette son comportement avec Schweinsteiger

L'entraineur portugais de Manchester United (Premier league anglaise de football) José Mourinho s'est dit regretter son comportement avec le milieu allemand Bastian Schweinsteiger en l'écartant du groupe ce qui l'a conduit à signer aux Etats-Unis. «Je regrette oui. Ce que je changerai? Je le garderai dans l'effectif», a-t-il assuré, quelques jours après la signature de Schweinsteiger à Chicago en Major League Soccer (MLS). L'entraîneur portugais l'avait mis à l'écart du groupe dès le début de la saison, et n'avait jamais caché que l'ancien capitaine de l'Allemagne, âgé de 32 ans, ne faisait pas partie de ses plans. Une mise au banc que certains joueurs avaient trouvé injuste. «Après l'avoir connu en tant que professionnel et en tant que personne, la façon dont il s'est comporté et le respect qu'il m'a montré au sujet de mes décisions en tant que manageur... Oui, je regrette. Et ce n'est pas un problème pour moi de le reconnaître car je lui ai dit», a assuré Mourinho. Schweinsteiger, arrivé à l'été 2015, avait vécu une première saison assez terne à Manchester, en raison d'une blessure. Au total, il n'a disputé que 13 matchs avec club manuncien en presque deux saisons, avec cinq apparitions sur le banc. «Je vais regretter un bon mec, un grand pro, qui avait une très bonne influence à l'entraînement. Mais je devais le laisser partir et maintenant, je lui souhaite publiquement une très belle vie à Chicago», a-t-il conclu.