CAF (16es de finale bis/aller) préparation : Le TP MazembÉ boucle son stage

Le TP Mazembe (Div. 1 de la RD Congo de football) a bouclé jeudi son stage de 10 jours effectué à Ndola (Zambie) en prévision de la réception de la JS Kabylie vendredi prochain en match aller des 16es de finale bis de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF) en disputant deux matchs amicaux sans marquer le moindre but, rapporte le site officiel du club basé à Lubumbashi. Les coéquipiers de Rainford Kalaba ont disputé un premier test face à l'équipe zambienne de Forest Rangers (0-0) avant de concéder le même résultat face à Buildcon FC (0-0). Outre la préparation de sa première rencontre des play-offs du Championnat de la RDC, programmée dimanche contre au Daring Club Motema Pembe, le TP Mazembe aura aussi les yeux braqués sur son match des 16es de finale bis de la Coupe de la Confédération contre la JS Kabylie, prévu le 7 avril prochain à Lubumbashi, alors que le match retour aura lieu une semaine plus tard à Tizi-Ouzou. Le détenteur de la Coupe de la Confédération se trouve sans entraîneur depuis quelques jours après le limogeage du technicien français, Thierry Froger, suite à l'élimination du club en 16es de finale de la Ligue des Champions. La JSK et le TP Mazembe s'étaient affrontés en demi-finale de la Ligue des Champions (C1) en 2010, avec un dénouement favorable au TPM (3-1 à Lubumbashi et (0-0) au match retour). Les deux clubs s'étaient également rencontrés en 2000, au 2e tour de la Coupe de la Confédération. La JSK avait infligé un cinglant (5-0) au TPM qui avait, par contre, gagné le match retour (2-0) à Lubumbashi.