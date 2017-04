Coupe d’Algérie : CRB - USMBA MCA - ESS en demi-finale

Le Mouloudia d’Alger s’est qualifié hier aux demi-finale de la coupe d’Algérie, dont il est le détenteur la saison passée. Il a fallu aux protégés de Kamel Mouassa avoir recours à la série des tirs au but, pour y parvenir face à une équipe de la JSK qui n’a pas démérité et qui pouvait elle aussi prétendre à une place dans le carré d’as de Dame Coupe.

Mouassa a aligné en la circonstance l’équipe suivante amoindrie par l’absence de son métronome, Mansouri, ainsi que du défenseur Boudebouda : Chaouchi, Hachoud, Karaoui, Bouhenna, Mebarakou, Chérif El-Ouazzani, Gourmi, Kacem, Nekkache (Djamaouni, 97’), Derrardja (Aouedj, 105’), Bouguèche (Zerdab 110’). Pour sa part, Rahmouni a fait jouer l’équipe suivante : Asselah, Guemroud, Ferhani, Berchiche, Rial, Raïah, Yettou, Aiboud (Benaldjia, 25’), Redouani, Izerghouf (Mebarki, 100’), Boulaouidet.

Suivie par un public enthousiaste composé des galeries des deux équipes, cette empoignade, comme toujours très attendue par les inconditionnels du Mouloudia et de la JS Kabylie, a été très disputée de part et d’autre. Les 90’ du temps réglementaire du match, ainsi que les prolongations n’ont apporté aucun changement au tableau d’affichage. Aux tirs au but, les camarades de Hachoud se sont montrés bien plus adroits que leurs homologues kabyles. Ils ont réussi trois penalties sur quatre qu’ils ont exécutés. Seul Djamaouni a manqué le sien en tant que 3e tireur envoyant la balle sur la transversale. Pour leur part, les Canaris sont passés à côté de la plaque, lors de la série des penalties, seule à même de départager les deux antagonistes. Les trois premiers tireurs, respectivement Boulaouidet, Benaldjia et Raïah, ont buté contre un excellent Chaouchi. Même s’il faut bien le dire, ils ont manqué de conviction au moment de tirer. Seul le jeune Redouani a réussi le sien. La joie était immense dans le camp mouloudéen qui a exulté. La communion entre joueurs, dirigeants, membres du staff technique et médical, ainsi que les fans mouloudéens a été totale, au moment où Bouhenna a réussi le tir de la qualification. Côté JSK, la peine se lisait sur le visage de tout le camp kabyle. Il est vrai qu’il y avait de la place pour espérer arracher la qualification. La rencontre a dans l’ensemble été d’un niveau appréciable au terme des 90’ du temps réglementaire. Les deux formations se sont bien battues et le score du match pouvait basculer à tout moment, d’un côté comme de l’autre. La JSK tout comme le MCA ont d’entrée de jeu affiché leurs prétentions offensives, où le suspense a plané jusqu’au bout. Les nombreuses tentatives de part et d’autres n’ont pas abouti. La bataille a été rude entre les 22 acteurs présents sur le terrain. L’arbitre internationale Ghorbal et ses deux assistants ont été dans l’ensemble à la hauteur, même si nous pensons que le Mouloudia a été privé d’un but certain marqué par Nekkache qui a chipé le ballon à Asselah sans le toucher (11’), et aussi le fait que la JSK a été privée d’un penalty évident suite à l’obstruction de Boulaouidet qui se dirigeait vers le but adverse par Bouhenna (19’). Enfin, on ne peut omettre de faire part du fair-play exemplaire qui a animé les deux équipes sur le terrain, ainsi que les deux galeries mouloudéene et kabyle dans les tribunes. En passant l’écueil des Canaris, le MCA croisera le fer avec l’Entente de Sétif en demi-finale, au stade du 5-Juillet. Cela promet une rencontre au sommet et des grands jours. Enfin, signalons qu’une grande frange de supporters du Mouloudia a fait l’impasse sur ce match qui constitue pourtant une superbe affiche, pour faire part de leur mécontentement suite au match nul réalisé par leur équipe face à cette même JSK, la semaine dernière en championnat, où des informations ont circulé sur un éventuel arrangement du résultat par les deux équipes. Tout cela n’a pas empêché les Mouloudéens de fêter comme il se doit la qualification aux demi-finales, qui auront lieu dans 15 jours. Pour la JSK, il s’agira désormais de se battre corps et âme pour éviter la relégation de ce prestigieux club, qui est le seul à n’avoir jamais rétrogradé, de la Ligue 1, depuis son accession en 1969.

Mohamed-Amine Azzouz

USMBA 4 – NAHD 0

El-Khadra terrasse le Nasria

Dans l’autre quart de finale qui s’est joué hier, l’USM Bel-Abbès s’est qualifiée elle aussi aux demi-finales de la coupe d’Algérie, en battant par un score lourd, le NA Hussein-Dey (4-0). Les buts bélabéssiens ont été l’œuvre de Balegh (70' sp), Zouari (75') et Bouguelmouna, auteur d’un joli doublé (80' et 84'). Le capitaine du NAHD, Gasmi a été expulsé par l’arbitre Aouina (69’), sur la faute signalée par ce dernier ayant ramené le penalty en faveur de l’USMBA au moment où les deux équipes étaient à (0-0). El-Khadra jouera la demi-finale face au CR Belouizdad sur le terrain de ce dernier, soit au stade du 20- Août 1955. Cela sauf si la commission chargée de la coupe d’Algérie, dirigée par Ali Malek, décide de domicilier ce grand rendez-vous au stade du 5-Juillet, qui offre de meilleures commodités pour un match de cette envergure.

M.-A. A.