Ghana : Sagnol, Schefer et Appiah retenus

Les dossiers du Français Willy Sagnol, de l'Allemand Winfried Schefer et du Ghanéen James Kwesi Appiah ont été retenus pour le poste de sélectionneur du Ghana, a-t-on appris jeudi de source officielle. Les trois candidats faisaient partie d'une liste de 132 postulants parmi lesquels figuraient le Français, Patrice Carteron, l'Anglais, Harry Redknapp, l'Italien, Fabrizio Ravanelli, mais aussi l'ancienne gloire du football ghanéen, Karim Abdul Razak Tanko. Les auditions des trois finalistes débutent vendredi et le nom du nouveau sélectionneur des «Black Stars» sera connu dans la première quinzaine du mois d'avril. James Kwesi Appiah a déjà dirigé la sélection nationale de 2012 à 2014. Pour sa part Winfried Schefer connait aussi le terrain africain, il était à la tête de l'encadrement technique du Cameroun, vainqueur de la CAN-2002 au Mali. En revanche l'ancien international français, Willy Sagnol, finaliste du Mondial 2006 ferait une première expérience sur le continent ; il a été auparavant sélectionneur des moins de 20 ans et des Espoirs français entre 2013 et 2014, et a entraîné en club les Girondins de Bordeaux (2014-2016). Le Ghana est sans sélectionneur depuis le départ d'Avram Grant en février après la CAN-2017 disputée au Gabon que les «Black Stars» ont achevée à la 4e place.