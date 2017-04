Croatie - Dinamo Zagreb : Soudani prolonge jusqu’en 2020

L’international algérien, Hilal Soudani, a officialisé vendredi la prolongation de son contrat avec le Dinamo Zagreb avec qui il sera désormais lié jusqu'en 2020, annonce le club champion de Croatie en titre. Le premier contrat de Soudani devrait expirer en juin prochain. Il hésitait jusque-là à le prolonger, donnant lieu à des spéculations au sujet de son éventuel départ en fin de saison. L'attaquant de 29 ans avait rejoint le club de la capitale croate en 2013 en provenance de Vitoria Guimaraes, pensionnaire de la première division portugaise, où il a effectué sa première expérience professionnelle en Europe à partir de 2011. Sous les couleurs de Dinamo Zagreb, le deuxième meilleur buteur en activité de la sélection nationale, a remporté trois titres de Champion de Croatie (2014, 2015 et 2016), deux Coupes nationales (2015 et 2016), ainsi que deux Supercoupes (2015 et 2016). Il est actuellement deuxième meilleur buteur du championnat de Croatie avec 11 réalisations, devancé d'un seul but par le premier Ejupi (Osijek). Son équipe occupe également la deuxième place au classement général avec 61 points, derrière le leader Rijeka qui en compte 65.