Le bal libyen

Autour de la grande table libyenne, Européens et Américains, coude à coude, veulent à eux seuls régler un conflit meurtrier qu’ils ont savamment orchestré. Toute «ingérence» autre que la leur est vue d’un très mauvais œil. La dernière sortie du général américain chargé des opérations en Afrique, offusqué par l’influence russe sur les belligérants libyens, en est la preuve formelle. «Les Russes ont la volonté d’exercer leur influence à l’intérieur de la Libye. Ils sont sur le terrain. Nous regardons ce qu’ils font avec une grande inquiétude. En plus de leur activité militaire, nous avons vu de récentes activités commerciales, qu’il s’agisse de pétrole ou d’armes.» Ces inquiétudes en disent long sur la volonté d’étendre l’hégémonie occidentale sur cette région, gorgée de pétrole et dont l’issue reste incertaine au vu de l’ampleur du conflit qui ronge le pays.

Les Russes ont, pour rappel, toujours eu d’étroites relations avec la Libye de Kadhafi, et, malgré le rapprochement avec les États-Unis, la confiance séculaire est toujours de mise. Les visites, tour à tour, de Haftar et d’El-Sarradj à Moscou ont fait hérisser le poil aux Américains qui, avec leurs drones et armada d’espions sur place, pensent avoir la main mise sur l’échiquier libyen. Serguei Lavrov avait répondu à la sollicitation des parties libyennes par une déclaration claire et directe : «L’unité du peuple libyen et l’intégrité territoriale ont été violées. Et bien sûr, en tant que vieux amis de votre pays, nous souhaitons vous aider à surmonter ces difficultés. Nous allons ardemment défendre la nécessité de créer les conditions pour que les Libyens puissent eux-mêmes résoudre leurs problèmes.»

Sur la scène diplomatique, loin des gesticulations et des desseins inavoués de certains pays, il y a le travail de fond soutenu, comme celui de l’Algérie dont la vision affichée d’un règlement est exposée clairement à chaque round de négociations ou sur les tribunes internationales, comme lors du sommet de la Ligue arabe d’Amman.

L’Algérie n’agit pas au gré des forces et des tractations du moment, la solution politique, le dialogue inclusif et la réconciliation nationale restent un cap incontournable pour enfin voir ce pays voisin sortir du bourbier. La résolution du Conseil de sécurité 2259 est brandie par nos diplomates, «loin de toute ingérence étrangère, dans le cadre de l’initiative des Nations unies et en vertu de ses prérogatives (…)». Mais la voie vers un règlement durable de la crise est détournée par les gigantesques intérêts des puissances mondiales. La Jamahiriya cassée, ils attendent toujours le grand partage.

Kamel Morsli