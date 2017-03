Fifa/médias/TV : Les droits médias 2017-2018 pour l’Afrique subsaharienne octroyés

La Fédération internationale de football (FIFA) a décidé d’octroyer les droits médias à cinq diffuseurs majeurs de la région Afrique sub-saharienne concernant l'ensemble des événements de la FIFA 2017-2018, y compris la Coupe des Confédérations 2017 et la Coupe du Monde 2018, a indiqué l'instance internationale jeudi sur son site officiel. Les résultats de l’appel d’offres permettent à la FIFA de proposer gratuitement les plus grands matches dans un maximum de territoires de la région. En travaillant avec des partenaires de confiance, la FIFA s’assure que les amateurs de football de la région auront accès notamment via des plateformes numériques à la meilleure expérience de visionnage possible pour chacun de ses tournois, estime la FIFA. «Nous sommes ravis de collaborer avec les partenaires de diffusion sélectionnés afin de permettre à des millions d’amateurs de football de suivre les différentes compétitions de la FIFA via diverses plateformes», a déclaré Philippe Le Floc’h, directeur de la division Commercial de la FIFA au site de l'instance mondiale. Les quarante-deux territoires concernés sont : Afrique du Sud, Angola, Bénin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Cap-Vert, Congo, Côte d’Ivoire, Erythrée, Ethiopie, Guinée équatoriale, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Maurice, Mozambique, Namibie, Niger, Nigeria, Ouganda, République centrafricaine, République démocratique du Congo, Rwanda, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Swaziland, Tanzanie, Tchad, Togo, Zambie et Zimbabwe Les compétitions organisées par la FIFA en 2017 et 2018 sont : 2017 : Coupe du Monde U-20, Coupe du Monde U-17, Coupe du Monde de Beach Soccer et Coupe des Confédérations. 2018 : Coupe du Monde Féminine U-20, Coupe du Monde Féminine U-17 et Coupe du Monde de la FIFA