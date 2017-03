Eliminatoires AfroBasket 2017 (Zone 6 - Gr. G) : L’Angola, 12e pays qualifié

La sélection angolaise de basket-ball (messieurs) a assuré sa qualification pour la phase finale de l'AfroBasket 2017 en août prochain à Brazzaville, à l'issue de sa victoire devant l'Afrique du Sud (91-57) pour le compte des éliminatoires de la Zone 6 groupe G qui se déroulent à Lusaka (Zambie). Avec cette victoire, l'Angola affiche un bilan parfait de 3 victoires en autant de matchs, devant l'Afrique du Sud et la Zambie avec le même bilan d'une victoire et deux défaites. L'Angola rejoint ainsi les 11 pays qui ont déjà validé leurs billets pour le tournoi continental à 16 nations qui aura lieu en République du Congo du 19 au 30 août. Le Nigeria, la République du Congo, la République démocratique du Congo, l'Egypte, l'Ouganda, la Côte d’Ivoire, le Mozambique, le Mali, la Tunisie, le Maroc et le Sénégal ont déjà leurs qualifications en poche. Le vainqueur des éliminatoires de la Zone 4 - Cameroun, Tchad et Gabon - qui se déroulent actuellement à Yaoundé, deviendra la 13e nation qualifiée pour le tournoi majeur du continent africain. Deux billets seront attribués via des invitations («wild cards»). La sélection qui finira deuxième à Lusaka affrontera en barrage le Zimbabwe — deuxième du Groupe H de la Zone 6 — pour déterminer quel sera le dernier pays à venir compléter le tableau à 16 équipes de Brazzaville. Les détails relatifs à ce barrage seront communiqués ultérieurement, précise l'instance africaine.