Natation, Championnat d’Afrique des jeunes (1re journée) : Médaille d’or pour Balamane sur 100m brasse

Le nageur algérien Moncef Aymen Balamane a remporté la médaille d'or du 100m brasse, lors de la 1re journée des championnats d'Afrique (jeunes) de natation qui se déroulent au Caire avec la participation des athlètes de quatorze pays, rapporte jeudi, le site officiel de fédération égyptienne de natation (FEN). Engagé dans la catégorie des 15-16 ans, Moncef Aymen Balamane a bouclé la course en 1:05.88 devant le Sud-africain Ruan Breytenbach (1:06.79) et le Zimbabwéen Liam O'Hara (1:06.97), alors que l'autre algérien Abdenour Medjaheri a pris la 5e position en 1:07.95.

Pour sa part, le relais mixte algérien du 400m nage libre (13-14 ans), a décroché une médaille de bronze grâce à Anis Zerrouni, Sirine Bouhali, Imane Zitouni et Rayan Ammar Khodja en 4:09.27. La première place et la médaille d'or est revenue à l'Egypte en 3:55.64, devant l'Afrique du Sud en 3:56.99.



Voici les résultats des autres athlètes algériens lors de la 1re journée:

200m NL (13-14):

1. Sune Liebenberg (AFS) 2:08.31

2. Logaine Diaa El Din Abd El Alim (Egy) 2:09.27

3. Trinity Hearne (AFS) 2:12.21 ...... 9. Sirine Bouhali (Alg) 2: 24.64

200m NL (15-16):

1. Dune Coetzee (AFS) 2:03.51

2. Rebecca Meder (AFS) 2:05.07

3. Maryam Hossam Sabbour (EGY) 2:07.64 .......... 8. Serine Maldji (Alg) 2:22.44

200m BL (13-14 garçons) :

1. Marwan Mostafa Mowled El Fikky (Egy) 2:01.98

2. Luca Holtzhausen (AFS) 2:04.58

3. Ian Brijlal (AFS) 2:05.50

4. Anis Zerrouni (Alg) 2:07.56

200m (15-16) :

1. Ahmed Khaled Rateb (Egy) 1:54.27

2. Omar Adel Abbas (Egy) 1:54.76

3. Luan Grobbelaar (AFS) 1:57.49 ....

9. Mohamed Ryad Bouhamidi (Alg) 2:04.71

12. Ahmed Yacine Addadhine (Alg) 2:06.75

100m brasse (13-14 filles) :

1. Lara Van Niekerk (AFS) 1:12.13

2. Sune Liebenberg (AFS) 1:15.70

3. Layan Shady Mohamed (Egyp) 1:18.16 ............ 6. Amina Ghecham (Alg) 1:23.81

100m brasse (15-16 ans filles) :

1. Hanim Abrahams (AFS) 1:11.24

2. Habiba Belghith (Tun) 1:14.28

3. Jade Simons (AFS) 1:14.56 .....

8. Ismahane Larbi Youcef (Alg) 1:21.81

100m brasse 13-14 ans (garçons):

1. Abdalla Walid El Sayed (Egy) 1:09.34

2. Omar Yasser Mohamed (Egyp) 1:10.39

3. Luca Holtzhausen (AFS) 1:10.92 .......

5. Islam Tounsi (Alg) 1:15.02

6. Hodaifa Louai Haddad (Alg) 1:15.59

50m papillon (13-14 ans filles) :

1. Kirsten de Goede (AFS) 28.81

2. Trinity Hearne (AFS) 29.92

3. Paige van der Westhuizen (Zimb) 30.61 .......

5. Imane Zitouni (Alg) 31.03

50m 15-16 ans (filles):

10e Serine Maldji (Alg) 32.64, 11e Samah Boussadia (Alg) 32.68

50m papillon (13-14 garçons:

1. Kobe Ndebele (AFS) 27.00

2. Omar Yasser Mohamed (Egyp) 27.44

3. Salvador Gordo (Angola) 27.51.....

5. Islam Tounsi (Alg) 29.17

50m papillon (15-16 ans) garçons :

8e Mohamed Amine Bouachir (Alg) 27.79

400m NL (mixte 13-16 ans garçons):

1. AFS (3:45.42): Chase Rayment, Bernard Becker, Dune Coetzee, Olivia Nel.

2. Egypte (3:47.40) : Mayar Ahmed Farouk, Kareem Hatem Abd El Sabour, Ziad Mohamed Ebaid, Maryam Hossam Sabbour.

3. Tunisie (3:57.91) : Malek Louissi, Adam Taha Romdhani, Alya Gara, Ines Rajhi

4. Algérie (3:58.46) : Mohamed Ryad Bouhamidi, Ismahane Larbi Youcef, Moncef Aymen Balamane, Amira Ameziane.

800m relais (15-16 ans garçons):

1. Egypte (7:53.82): Ziad Haytham Ismail, Ahmed Khaled Rateb-Ibrahim Ahmed Ibrahim, Omar Adel Abbas.

2. AFS (7:53.95) : Ruan Breytenbach, Dylan Wright, Henju Duvenhage, Luan Grobbelaar

3. Maroc (8:20.12) : Youssef Hemri, Achraf Ouachikh, Monssif Hamza Tijari, Ali Hemri.

4. Algérie (8:35.23) : Ahmed Yacine Addadhine, Abdenour Medjaheri, Mohamed Amine Bouachir, Abdellah Ardjoune.