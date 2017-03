Quarts de finale de la coupe d’Algérie, CRB 2 - CABBA 1 et ESS 4 - UST 0 : La logique respectée

Hier, se sont déroulées deux rencontres des quarts de finale de la coupe d’Algérie. Tout d’abord, la rencontre CRB-CABBA qui s’est jouée au stade du 20-Août 1955, devant des gradins pleins à craquer et qui a souri aux Belouizdadis qui l’ont emportée sur le score de deux buts à un. Les buts du Chabab ont été inscrits par Hamia (2’) et Yahia-Cherif (25'). Celui du le CA Bordj Bou-Arréridj a été l’œuvre de Madouni sur penalty (32’). Qualifié au dernier carré, le CRB croisera le fer au vainqueur du match USMBA-NAHD d’aujourd’hui. L’autre rencontre a opposé l’ESS, un spécialiste de l’épreuve, à l’US Tébessa, qui évolue en Division nationale amateur (DNA), au stade du 8-Mai 1945. Les Sétifiens, devant leur large public, ont terrassé leurs homologues tébessis par le score sans appel de quatre buts à zéro. Les buts de l’Entente de Sétif ont été marqués par Kheniche (3’, 38'), Bedrane (46') et Haddouche (80'). L’ESS, qui passe ainsi aisément aux demi-finales de la coupe d’Algérie, jouera contre le vainqueur du Classico MCA-JSK, qui aura lieu cette après-midi au stade du 5-Juillet. Elle évoluera en la circonstance hors de ses bases.

M. -A. A.

--------------///////////////

Carton rouge

Hadj Mohamed, basta !



Grand étonnement hier de se voir bloquer l’accès à la tribune de presse du stade du 20-Août 1955, par les préposés à la porte d’entrée de celle-ci, alors que les agents qui étaient postés à l’entrée du stade nous ont bien accueillis et nous ont facilité l’entrée dans l’enceinte du stade mythique du Ruisseau. Nous étions un groupe de journalistes munis tous de nos cartes de presse et de nos ordres de missions. À notre arrivée au niveau de l’accès de la tribune officielle et de presse, les agents qui s’y trouvaient nous ont exhibé une liste où des noms d’organes de presse étaient mentionnés. Puis, ils nous ont fait savoir que nos organes ne sont pas portés sur ladite liste, nous refusant ainsi catégoriquement l’accès. On a fait savoir que nos organes n’ont été destinataires d’aucune demande d’accréditation. Les agents en question nous ont fait savoir qu’il s’agit d’une décision du président du CRB, Hadj Mohamed. Pourquoi donc empêcher des journalistes munis de leur ordre de mission d’accomplir leur travail ? Pourtant, les lois de la République sont claires. Tout journaliste muni d’une carte de presse et d’un ordre de mission dûment signé par qui de droit pour couvrir un évènement doit être autorisé à le faire sans entraves.

En ce qui nous concerne, après plus de 20 ans de métier, nous n’avons jamais été empêché d’exercer notre mission dans un quelconque stade de football, encore moins au stade du 20-Août 1955. Il a fallu qu’un certain Hadj Mohamed préside aux destinées du grand Chabab, pour que cela puisse se produire. Des journalistes en règle empêchés d’accéder à la tribune de presse pour exercer leur métier en 2017 et accomplir leur mission, cela est inadmissible et franchement navrant. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, El-Hadi Ould-Ali, et le ministre de la Communication, Hamid Grine, sont interpellés pour mettre un terme à ce genre d’agissement qui n’honore point son auteur (le président du CRB). En lieu et place de cet espace réservé au carton rouge du jour, on aurait préféré y mettre le compte rendu du match CRB-CABBA, afin d’apporter l’information utile aux fans des deux clubs sur le déroulement de la rencontre. Désolant !

Azzouz Mohamed-Amine