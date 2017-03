MJS, El-Hadi Ould-Ali, ministre de la Jeunesse et des Sports : « concertation, dialogue et coordination… »

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, El-Hadi Ould-Ali, a estimé, jeudi à Médéa, que la concertation, le dialogue et la coordination entre les différentes instances sportives du pays constituaient la «voie idoine» pour hisser le niveau des disciplines sportives et garantir de bons résultats, tant à l’échelle continentale qu’internationale.

S’exprimant à l’occasion d’une rencontre avec les membres de l’équipe nationale de judo, qui se prépare à Médéa pour le championnat d’Afrique, prévu en avril à Madagascar, le ministre a estimé que la désignation d’un nouveau président à la tête de la Fédération algérienne de judo augurait d’une nouvelle ère pour cette discipline et une opportunité à saisir pour se replacer sur la scène sportive continentale ou internationale. «Toutes les instances sportives du pays sont appelées, aujourd’hui, plus qu’avant, à opter pour une nouvelle démarche, basée sur l’effort constructif, méthodique et rationnel, de privilégier également, dans leurs actions futures, le dialogue, la concertation et s’employer à fédérer l’ensemble des énergies au profit du sport algérien», a-t-il indiqué. La démarche prônée est susceptible, selon M. Ould Ali, de «garantir des résultats meilleurs que ceux obtenus jusqu’à présent et d’assurer le succès escompté par tous». Le ministre s’est dit, par ailleurs, «très confiant» et «optimiste» quant à l’avenir du football national, après l'élection de Kheïreddine Zetchi à la tête de la Fédération algérienne, exprimant sa confiance «pleine» et «entière» en cette personne et en l’ensemble du bureau exécutif de la Fédération et des présidents des Ligues de football.