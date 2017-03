Algérie Poste : Acquisition de 5 millions de cartes de paiement électronique

La ministre de la Poste et des technologies de l'information et de la communication, Imane-Houda Faraoun a affirmé qu' « Algérie Poste » a procédé à l'acquisition de 5 millions de cartes de paiement électronique ‘‘Edahabia’’ à distribuer à ses clients pour les utiliser au niveau des distributeurs automatiques de billets (DAB) ». La ministre qui répondait à une question d'un membre du Conseil de la nation lors d'une séance plénière consacrée aux questions orales, a fait savoir que « près de 7 millions, sur les 19 millions de clients, utilisent l'ancienne carte de retrait », ajoutant que la généralisation de l'utilisation de la nouvelle carte de retrait ‘‘Edahabia’’ « se fait graduellement pour préserver les données personnelles des clients ».

Dans ce contexte, elle a appelé les clients à se rapprocher des bureaux d'Algérie Poste pour « mettre à jour leurs données personnelles », précisant que « les distributeurs automatiques de billets seront remplacés par d'autres plus adaptés à la nouvelle carte ». « Algérie Poste s'attelle à remplacer l'ancien système de retrait », estimant que l'opération de généralisation de la nouvelle carte « s'étalera sur plusieurs mois ».

Synthèse : Salima Ettouahria