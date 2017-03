Législatives du 4 mai, FLN : M. Ould-Abbès appelle à une forte participation

Le secrétaire général du parti du Front de libération nationale, Djamel Ould-Abbès, a appelé à une «forte» participation populaire aux législatives du 4 mai prochain, pour préserver les acquis, notamment «la paix et la stabilité». «La participation aux prochaines législatives doit dépasser les 50%, car une forte participation permettra de préserver les acquis, notamment la paix et la stabilité réalisées grâce au programme du Président de la République», a précisé M. Ould-Abbès, lors d’une réunion avec les secrétaires de mouhafada et les têtes des listes électorales du parti. La Constitution révisée «offre toutes les garanties pour des élections régulières, transparentes et libres», a-t-il souligné. Après avoir affirmé que le parti du FLN «demeurera fidèle à son président, le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika», M. Ould- Abbès a appelé les militants du parti en charge de la campagne électorale à «aller à la rencontre de l’Algérie profonde, à privilégier le travail collectif et à se rapprocher des citoyens». Pour ce qui est de l’élaboration des listes de candidatures du parti, M. Ould-Abbès a précisé qu’elle avait été effectuée sur la base de plusieurs critères, dont «l’équilibre et l’objectivité». Ces listes comprennent «70% de nouveaux candidats», tout en conservant les représentants des fellahs et des travailleurs, a-t-il dit. «70% des candidatures sont constitués d’universitaires, notamment dans les wilayas du Sud», a encore précisé M. Ould-Abbès, faisant également état de la candidature de «74 députés sur les 217 membres FLN présents à l’Assemblée populaire nationale (APN), 183 femmes et 37 secrétaires de mouhafada». Par ailleurs, le secrétaire général du FLN a mis l’accent, dans ses directives relatives à l’organisation de la campagne électorale, sur la nécessité de «respecter l’ensemble des partis politiques sans exception», pendant la campagne. Lors de cette réunion, quatre instructions ont été adressées aux secrétaires de mouhafada et aux têtes de liste, concernant les préparatifs pour la prochaine campagne électorale. M. Ould-Abbès a, à cet égard, annoncé que le FLN lancera sa campagne électorale le 9 avril, à partir de la wilaya de Khenchela.

PUBLIE LE : 01-04-2017 | 0:00