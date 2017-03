FFS : Une Algérie démocratique et prospère

La jeunesse algérienne a le devoir de construire une Algérie « démocratique et prospère » en s'inscrivant dans la « reconstruction d'un consensus national » pour créer les conditions d'« un changement pacifique », a soutenu M. Ali Laskri, membre de l'instance présidentiel du Front des forces socialistes. « Cet avenir vous devez le construire, vous devez vous le réapproprier (...), l'avenir pour lequel nos ainés se sont sacrifiés, un avenir d'une Algérie libre, souveraine, démocratique et sociale telle que souhaitée par tous les Algériens », a indiqué M. Laskri, à l'ouverture de la rencontre nationale des jeunes du FFS. ll a ajouté, dans ce sillage, que le FFS voulait faire des élections législatives du 4 mai une étape dans le « processus de reconstruction du consensus national dans l'objectif de créer les conditions d'un changement pacifique et démocratique ». M. Laskri a relevé que son parti était convaincu que la jeunesse algérienne avait « les capacités et l'énergie pour pouvoir imposer cette alternative », ajoutant qu'il suffit juste d'opposer espoir au fatalisme et de s'engager au lieu de céder à la démobilisation. Pour sa part, le premier secrétaire du FFS, Abdelmalek Bouchafaa, a indiqué, qu'à travers l'expérience de tous les peuples, le «c hangement pacifique est seule voie qui les a sauvés des entraves et du joug qui leur étaient imposés ». « Au FFS, nous ne sommes pas pour la situation actuelle, ni avec un changement qui desserve les stratégies des grandes puissances », a-t-il soutenu, relevant que le changement est « inévitable, mais à charge pour chacun d'assumer ses responsabilités ». M. Bouchafaa a indiqué que le FFS ne poussait pas la jeunesse dans des « aventures », mais œuvre plutôt à lui offrir un cadre de travail, de réflexion pour la réhabilitation « de la culture de l'Etat, les valeurs de la citoyenneté et les valeurs suprêmes de la nation ».