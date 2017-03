FNA : 680 candidats sur 34 listes

Le Front national algérien (FNA) compte participer aux prochaines élections législatives avec pas moins de 680 candidats qui sont répartis sur 34 listes, dont 33 au niveau national et une liste qui concerne la communauté algérienne établie en France. Cette annonce a été faite ce jeudi, par M. Moussa Touati, président du FNA, à la faveur d’une conférence de presse organisée en marge de la réunion qui s’est déroulée, au siège du parti, avec les têtes de listes ainsi que les directeurs de la campagne électorale.

Lors de cette rencontre, M. Moussa Touati a également présenté la composante des candidats devant animer la campagne électorale qui s’étalera du 9 au 30 avril courant. L’on apprendra notamment à ce sujet que l’âge de ces derniers varie entre 25 et 50 ans et que quatre femmes sont têtes de listes au FNA. A retenir, dans ce même contexte, « la liste de la wilaya de Chlef est composée essentiellement de 16 femmes, toutes diplômés universitaires, avec une moyenne d’âge ne dépassant pas les 32 ans », souligne M. Moussa Touati.

Le président du FNA et tout en mettant en relief toute l’importance du vote, a réitéré son appel aux Algériens pour participer « massivement « aux prochaines échéances électorales. Les législatives 2017 constituent « une étape politique importante », a-t-il souligné, précisant qu'elles « sont à même d'aboutir à un Parlement différent des précédents parlements », car « elles s'inscrivent dans le cadre d'amendements constitutionnels qui soumettent le député à l'autorité de son parti ». « L'élu et le candidat ne sont que des outils chargés de la mise en œuvre des programmes des partis », relève le président du FNA. S’attardant ensuite sur la campagne électorale dont le lancement est attendu dans une semaine, il signale que « le FNA organisera du 9 au 30 avril, plusieurs activités et sorties à travers le territoire national, et ce, outre la tenue de trois rencontres régionales à l'ouest, à l'est et au centre du pays. Ces rencontres seront suivies d'une rencontre nationale qui aura lieu à la salle Harcha-Hassan à Alger, a-t-il indiqué. S’adressant ensuite aux têtes de listes et aux directeurs de la campagne électorale, M. Touati mettra l'accent sur l'impératif de « se conformer au programme et à la charte du parti qui ne peut être changé ».

Le président du Front national algérien (FNA) a également appelé les têtes de listes de son parti pour les prochaines législatives à s'exprimer avec « franchise » en évoquant les problèmes du pays et à proposer des solutions « objectives ». « Vous devez vous exprimer avec franchise, lors de la campagne électorale, en évoquant les problèmes du pays, et proposer des solutions objectives », a-t-il insisté. A noter, également, la campagne électorale du FNA « sera la campagne d'un peuple «, car elle appelle, dans son discours, à « prendre en compte les défis de la prochaine étape et s'inspirer de la proclamation du 1er novembre 1954 », a-t-il dit. La campagne du FNA cible « la classe moyenne, les catégories marginalisées, les femmes et les jeunes », a-t-il précisé, tout en précisant que son parti n’a pas pu réunir des listes dans 15 wilayas à cause de manque des moyens. Pour ce qui est programme du parti inhérent à cette campagne, M. Touati a indiqué que « dans chaque wilaya, les candidats présenteront leur programme selon les besoins de chaque souscription ». Toutefois, le président a expliqué que son parti n’a pas refusé des alliances, mais que « ce sont plutôt les modalités de conclusion de ces alliances qui ne conviennent pas trop aux exigences de notre parti » a-t-il souligné.

Remarque importante à mettre en exergue, le Front national algérien (FNA) a choisi la wilaya d’Ain Defla pour lancer la campagne dans le cadre d’un programme pour lequel le slogan « Pour le changement et la défense de la justice sociale » a été retenu. A signaler, enfin, suite au tirage au sort relatif à la numérotation nationale unifiée des listes des candidats aux élections législatives du 4 mai, organisé récemment par la Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE), en application de la loi organique n° 10-16 portant régime électoral (article 35) et du décret exécutif n 17-58 (article 3), le FNA porte le numéro 1.

Soraya Guemmouri