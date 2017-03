Le Ministre des Moudjahidine à Béjaïa : Hommage aux 57 martyrs de Zentout

Le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni, a effectué, jeudi dernier, une visite de travail dans la wilaya de Béjaïa, où il a présidé la cérémonie d’inhumation des ossements de 57 martyrs de la bataille de Sidi Mazroug, dans la commune de Tameridjt.

Accompagné du wali, le ministre s’est rendu dès son arrivée au village Zentout, perché sur les hautes montagnes de Tameridjt qui a été le 27 mars 1957, le théâtre d’un bombardement aérien intensif de l’armée coloniale faisant 57 martyrs (46 moudjahidine et 11 citoyens, dont une femme). Un moment de recueillement et une grande émotion pesaient jeudi sur le village Zentout, où une grande foule venue des wilayas et villages limitrophes étaient massée tout autour du nouveau cimetière, pour témoigner de l’horreur de ce massacre. L’imam du village qui a récité en pleurs des versets du Coran ne pouvait contenir son émotion face aux cercueils recouverts de l’emblème national. Après la levée des couleurs, il a été procédé à l’inhumation des 57 martyrs et au dépôt de gerbes de fleurs alors que des dizaines de femmes du village lançaient des youyous stridents. En effet, ce groupe de moudjahidine revenait d’une caravane de Tunisie après avoir ramené des armes pour poursuivre le combat. Mais ces derniers ont été dénoncés par un traître, et le lieu a été bombardé, les corps sont restés deux jours dans la nature car la population ne pouvait pas sortir pour les enterrer craignant des représailles, selon le directeur des moudjahidine. Profitant d’une légère accalmie, les corps ont été remblayés par quelques villageois et 60 ans après, les ossements ont reçu une sépulture décente. Grâce au témoignage d’un citoyen, qui avait 11 ans à cette époque, la population a procédé à des fouilles et recueilli les ossements pour ériger un cimetière en hommage à ces martyrs du village Zentout qui s’ajouteront aux pages de l’histoire de la guerre de Libération. L’école primaire du village a été baptisée par M. Zitouni, au nom du chahid Abider Messaoud. Dans son allocution, le ministre qui a félicité la population de Tameridjt et les autorités de la wilaya de cette opération de récupération des ossements dans des conditions difficiles, a tenu à transmettre les salutations du Président de la République a la population de cette localité. Le ministre a également souligné « l’attachement sans faille des jeunes au serment des chouhadas qui ont sacrifié leur vie pour l’indépendance et la souveraineté de l’Algérie. Des jeunes qui poursuivent le message des martyrs en tant qu’acteurs du développement mais aussi qui veillent a l’intégrité et à la stabilité du pays «. M. Zitouni a déclaré que l’opération d’écriture de l’histoire de la Révolution est fin prête après le recueil des récits, témoignages, illustrations et photos et que son département ministériel concrétisera prochainement cette opération. De retour au chef-lieu de wilaya, le ministre a visité le centre de repos des moudjahidines dont le taux d’avancement avoisine les 70%.

Mustapha Laouer