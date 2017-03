Prix saoudien pour la gestion environnementale dans le monde islamique : Prorogation du dépôt des candidatures à fin mai 2017

En raison du vif intérêt que l’édition 2016-2017 du « Prix du Royaume d’Arabie saoudite pour la gestion environnementale dans le monde islamique « suscite au niveau des institutions et organismes spécialisés du monde arabo-islamique, et afin d’offrir aux participants une nouvelle occasion pour soumettre leurs recherches et projets pour l’édition, le secrétariat général de ce grand prix, qui est supervisé par la Présidence de la Météorologie et de la Protection de l’environnement d’Arabie saoudite, annonce que le délai de réception des candidatures, initialement fixé à fin avril 2017, a été prolongé jusqu’à fin mai 2017, a-t-on appris hier sur le site web de l’ISESCO. Selon la commission de candidature, qui est installée au siège de l’ISESCO à Rabat (Maroc), le site Internet du prix du Royaume d’Arabie saoudite pour la gestion environnementale dans le monde islamique est l’objet d’une grande sollicitation ces derniers jours, après le lancement d’une grande campagne de publicité et de promotion à travers les commissions nationales d’éducation, de sciences et de culture des pays membres, les universités et les organisations arabes, islamiques et internationales. Ainsi, rapporte la même source, plus de 10 pays dont l’Algérie, ont déjà fait acte de candidature à cette présente édition en déposant leurs travaux de recherche au niveau du secrétariat général du prix.

Ouvert à la participation depuis awwal Moharrem 1438, correspondant au 1er novembre 2016, ce grand prix, rappelle le site internet de l’ISESCO, a pour but de renforcer le large concept de la gestion environnementale dans le monde islamique, stimuler l’intérêt au concept de développement durable, faire connaître les efforts remarquables et les pratiques réussies dans le domaine de la gestion environnementale et les diffuser dans les Etats membres pour en tirer profit.

D’une valeur totale de 280.000 dollars US, le Prix du Royaume d’Arabie saoudite pour la gestion environnementale dans le monde islamique est décerné tous les deux ans aux 3 premiers de chacune des quatre catégories choisies, à savoir « recherches, réalisations et pratiques en matière d’environnement et de développement durable dans le monde islamique « ; « applications de projets ou d’activités en matière d’environnement et de développement durable dans les instances gouvernementales des Etats membres « ; « pratiques de projets ou d’activités en matière d’environnement et de développement durable dans le secteur privé dans les Etats membres « ; et « pratiques pilotes en matière d’environnement et de développement durable dans les ONG dans les Etats membres «.

D’éminentes personnalités composent le jury de ce grand prix décroché en 2015 par notre pays, rappelle t-on, à l’instar du Dr Mahathir ben Mohamed, ancien Premier ministre de la Malaisie et ambassadeur de l’ISESCO pour le dialogue entre les cultures et les civilisations ; M. Pa Ousman Jarju, ministre malaisien de l’Environnement, du changement climatique et des ressources en eau, le Dr Mokhtar Ahmed, président de la commission de l’Enseignement supérieur du Pakistan ; le Dr Mohammed Ibn Ibrahim Altwaïjri, SG adjoint aux affaires économiques de la Ligue des Etats arabes et le Dr Ibrahim Ozdemir, président fondateur de l’université Hasan Kalyoncu de Turquie.

Pays leader dans le domaine de l’environnement, rappelle t-on, l’Algérie a été distinguée en 2015 par ce grand prix, à travers l’attribution du troisième prix de la Ligue Arabe pour la gestion environnementale au Centre national des technologies de production propre (CNTPP Algérie), sous tutelle du ministère de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement, en récompense des meilleures applications en gestion environnementale dans les dispositifs gouvernementaux.

Le projet du CNTPP consiste à généraliser l’utilisation du « manuel du délégué pour l’environnement « par toutes les entreprises industrielle de façon à assurer sa pérennité, en considérant les trois piliers du développement durable à savoir : le développement social, économique et écologique.

Reste à ajouter également que les prix et récompenses seront remis aux lauréats lors de la séance d’ouverture de la 7e Conférence islamique des Ministres de l’Environnement, qui se tiendra en octobre 2017, au siège de l’ISESCO à Rabat.

Mourad A.