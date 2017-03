Service civil pour les praticiens spécialistes : Prolongation de dix jours du délai de choix de poste sur Internet

Le délai de choix de poste de service civil pour les praticiens spécialistes via internet, a été prolongé de dix jours, a indiqué jeudi le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière dans un communiqué.

Le ministère «informe l'ensemble des praticiens spécialistes assistants assujettis au service civil, titulaires du DEMS de la session normale (janvier-février 2017), que le choix de poste via le site web http://repartition-sc.sante.gov.dz est prolongé de dix (10) jours jusqu'au 12 avril 2017», note le communiqué. Les candidats pourront introduire leurs recours sur le même site «dans un délai maximum de dix jours à compter du 13 avril 2017», précise la même source. (APS)