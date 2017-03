Charte et circulaire adressées aux médias, M. Zouaoui Benamadi : « Le ministère dispose de ses propres prérogatives »

Le président de l'Autorité de régulation de l'audiovisuel, Zouaoui Benamadi, a affirmé que son instance n'avait pas été sollicitée pour donner son avis sur le contenu de la charte et de la circulaire régissant la couverture médiatique des prochaines législatives, précisant que «le ministère de la Communication est libre dans ses décisions et assume ses responsabilités».

Après avoir rappelé que l'ARAV avait seulement pris acte du contenu de ces deux documents adressés aux médias, M. Benamadi, qui s'exprimait en marge de la visite d'une délégation d'observateurs de la Ligue arabe au siège de l'ARAV, a indiqué que son instance avait reçu, il y a quelques jours, une copie des deux documents dont «elle a pris acte, comme tout le monde», ajoutant que l'ARAV n'avait pas été sollicitée pour donner son avis sur leur contenu. «Le ministère dispose de ses propres prérogatives et est libre dans ses décisions dont il assume la responsabilité», a-t-il soutenu, écartant toutefois tout chevauchement entre les deux parties.

L'occasion était pour M. Benamadi d'exprimer son souhait de voir «une meilleure concertation entre les deux parties».

Le ministère de la Communication avait adressé, il y a deux jours, une circulaire aux responsables des médias audiovisuels autorisés à assurer la couverture médiatique des prochaines élections législatives, leur rappelant la nécessité de veiller au strict respect des dispositions édictées par la législation et la réglementation en vigueur, et des principes relevant des règles de déontologie, et une charte contenant 10 engagements relatifs au «suivi d'une ligne éditoriale équitable, impartiale et objective et au sens aigu des responsabilités».