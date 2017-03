Djelfa : Appel à la création d’une chaîne TV dédiée à l’agriculture

Les participants à une conférence nationale sur «La langue arabe et les enjeux de l’usage du lexique technique dans le domaine agricole» ont appelé, jeudi à Djelfa, à la fin des travaux de cette rencontre, à la «création d'une chaîne de télévision thématique en langue arabe dédiée au secteur de l'agriculture». Outre la création d'une chaîne thématique en langue arabe consacrée au secteur de l'agriculture, les recommandations de cette conférence nationale ont mis en exergue l'importance de mettre en place des mesures incitatives pour les publications en langue arabe réalisées dans ce domaine.

Les participants à cette rencontre, organisée par le Conseil supérieur de la langue arabe, en coordination avec le ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, ont insisté sur l'importance du recensement et de la collecte de la terminologie usitée dans le domaine agricole. Lors de cette rencontre qui a clôturé ses travaux en présence du wali, Agoudil Saad, les conférenciers ont souligné la nécessité de la création d'une base de données de lexique technique et scientifique, et proposé l'organisation de formations au profit des cadres du secteur de l'agriculture, en vue d'améliorer leur niveau en langue arabe. (APS)