Métiers de l’audiovisuel : Un centre de formation à Oran

Les voies d'insertion socioprofessionnelle des jeunes ont été consolidées, jeudi à Oran, par l'inauguration d'un centre de formation aux métiers de l'audiovisuel implanté au siège de l'association locale «Santé Sidi El-Houari» (SDH). «Huit formateurs et plus de 200 vidéastes issus de différentes wilayas seront formés, cette année, à la faveur de cette structure d'apprentissage créée dans le cadre du programme intitulé «Ibda3Com», avec le soutien de l’ambassade des États-Unis à Alger, au titre de l’Initiative de partenariat avec le Moyen-Orient (MEPI)», a précisé le président de l'association «SDH», Kamel Bereksi. «La création de ce centre vise à offrir aux jeunes des voies d'insertion dans le domaine audiovisuel», a-t-il indiqué, lors de la cérémonie d'ouverture tenue en présence de représentants du MEPI en Algérie, de recteurs d'universités, de cadres des secteurs partenaires (culture, action sociale, dispositifs publics d'emploi), et du mouvement associatif.

Des locaux inexploités, s'étendant sur une superficie de près de 250 mètres carrés, ont été rénovés et aménagés pour abriter les activités du nouveau centre de formation qui comprend plusieurs salles dédiées à la prise de vue, au montage/conversion vidéo, à, l'acoustique (enregistrement audio) et aux séances pédagogiques. «Ibda3Com» s’adresse prioritairement aux jeunes passionnés par les métiers de l’audiovisuel et de la communication. «Cette action offre l'opportunité aux apprenants de réaliser un projet de vie à même de leur permettre de structurer leur personnalité, de se défaire du sentiment d'exclusion et de désespérance, et de s'attacher davantage à leur pays et ses valeurs», a-t-il soutenu. «L'apprentissage dispensé dans ce cadre sera aussi matérialisé par des productions de courts-métrages documentaires et de reportages autour de thèmes culturels et artistiques», a signalé le responsable de l'association SDH qui mise sur la contribution des compétences nationales, parmi les universitaires et les professionnels du secteur de l'audiovisuel et des TIC, à l'effet de «parfaire les programmes pédagogiques». (APS)