Couverture médiatique des législatives du 4 mai, M. Grine : « pas de discrimination entre médias publics et privés »

M. Hamid Grine a démenti l’existence d’une quelconque discrimination entre les médias publics et privés.

Le ministre a indiqué que son département a ciblé aussi bien les médias publics que privés par la charte devant assurer une couverture médiatique éthique et équitable des prochaines élections législatives. Selon la charte, la couverture médiatique des législatives nécessite le suivi d’une ligne éditoriale équitable, impartiale et objective, ainsi qu’un sens aigu des responsabilités. Aussi, les médias sont tenus de veiller à la sensibilisation des électeurs à l’exercice de leur droit de vote, et ne doivent en aucun cas œuvrer à décrédibiliser les élections.

C’est en présence du wali, des directeurs généraux de la radio, de la télévision publique et des autorités civiles et militaires de cette wilaya, que le ministre de la Communication Hamid Grine a procédé, jeudi à Sétif, à l’ouverture de la conférence des cadres de la radio. Placée sous l’égide du ministre de la Communication, cette rencontre, qui s’est tenue au siège de l’APW, a réuni les directeurs centraux de la radio nationale, les directeurs des radios régionales et thématiques, et a porté essentiellement sur la couverture des prochaines élections législatives et, partant, la démarche et l’ensemble des moyens humains et matériels qui seront déployés à l’effet d’être à la hauteur de ce rendez vous national. «Nous relèverons le défi qui s’impose, et nous mettrons en œuvre tous les moyens pour assurer une gestion et un traitement aussi transparents qu’équitables de cet événement», dit le directeur général de la radio, dans son intervention, à l’issue de laquelle il fera état des grands axes de cette conférence, pour que la voix de l’Algérie soit portée à tous les niveaux à travers le territoire national, mais aussi vers la communauté algérienne à l’étranger pour laquelle 25 journalistes et techniciens seront dépêchés.

«Autant de mesures qui attestent de l’importance que revêt une telle échéance et s’inscrivent dans le prolongement des amendements apportés à la Constitution, pour consolider la crédibilité de ces élections, aller vers la plus large participation et traduire dans les fait les orientations du Président de la République», dit l’intervenant qui ne manque pas d’exprimer sa reconnaissance au ministre pour avoir bien voulu parrainer cette conférence, soulignant ainsi le caractère historique et la dynamique de développement que connaît la wilaya de Sétif. Le ministre, qui procédera à l’ouverture de cette conférence des cadres de la radio, rappelle d’abord certains éléments forts de la stratégie adoptée depuis 2014 et les avancées enregistrées depuis. Il est revenu sur cette première rencontre de Tipasa, tenue au mois de juin 2014, et les 3 instructions données et traduites dans les faits aujourd’hui se rapportant à la promotion de la femme, de l’environnement et des jeunes. Hamid Grine consacre également une place importante aux deux circulaires envoyées mardi dernier aux médias qui ont reçu un écho favorable «tant elles rappelaient deux principes moraux et légaux, et comportaient des recommandations allant dans le sens de l’objectivité et de l’équité vis-à-vis de tous les candidats et de tous les partis sans distinction», dit le ministre qui rappelle que dans certains pays, le vote est obligatoire, et qu’en Algérie, il relève d’un droit constitutionnel, soulignant l’impact négatif que pourrait avoir l’appel au boycott qui en majorité ne porte pas sur des arguments politiques.

Le ministre souligne que la radio reste le média le plus important et la force d’information la plus importante, avec pas moins de 900 journalistes qui seront déployés sur le terrain et 600 spots diffusés quotidiennement. Aussi appelle-t-il l’ensemble de la corporation à travailler dans la transparence et l’équité, car «vous n’avez que deux partis, le professionnalisme et l’Algérie», loin de l’injure, de la diffamation et de l’invective. Il insiste sur la nécessité de mettre tous les partis sur le même pied et de n’en marginaliser aucun. «Je suis fier de vous, de tout ce que nous avons accompli ensemble, et je suis convaincu que vous serez à la hauteur de la mission qui vous est assignée pour ce 4 mai, car la radio de 2017 n’est pas celle de 2014», dit-il. Le ministre s’est ensuite rendu vers l’esplanade de la maison de la Culture Houari-Boumediene, où il a consacré une grande part de son temps aux nombreux jeunes qui étaient là dans le cadre d’une grande manifestation sur la prévention contre les accidents de la route, en présence des services de police, de la gendarmerie et de la Protection civile, avant de s’exprimer sur les ondes de Radio-Sétif.

F. Zoghbi

------------------///////////////////////

Un pacte de responsabilité

Dans un point de presse, le ministre n’a pas manqué de revenir sur le chemin parcouru depuis 2014 au titre de la stratégie mise en œuvre à différents niveaux et les avancées enregistrées, soulignant de ce fait que «s’il y a un test grandeur nature, c’est bien les élections ! Est -ce que la presse va se laisser tenter par la force de l’argent, par des forces occultes, des forces non éthiques, sera-t-elle à la hauteur de la confiance du Président de la République, au titre des derniers amendements de la Constitution : liberté d’expression totale, pas de délits d’opinion ? J’ai envoyé deux circulaires avec certaines recommandations, c’est en fait un pacte de responsabilité, c’est une presse qui est beaucoup plus consciente des enjeux, et l’enjeu principal est celui de la stabilité du pays. Vous aimez l’Algérie, vous voulez préserver la stabilité de votre pays ? Votez ! Votez blanc si vous voulez, mais votez quand même, c’est un acte citoyen», a déclaré le ministre.

F. Z.