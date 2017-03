M. Sellal aujourd’hui à El-Oued : suivi sur le terrain du programme du Président de la République

Pour la visite de travail et d’inspection qu’effectue, aujourd’hui, le Premier ministre dans la wilaya d’El-Oued, nul doute qu’il est essentiellement question de confirmer, voire dynamiser la nouvelle orientation économique prônée et déjà mise en branle par les pouvoirs publics, pour rompre avec «l’ère de la rente pétrolière».

A l’évidence, cette wilaya du sud-est, frontalière de la Tunisie, s’est forgée une réputation, depuis quelques années déjà, comme étant une des régions disposant d’un haut potentiel agricole. A titre illustratif, El-Oued jouit en effet de cette notoriété faisant d’elle une wilaya d’où provient l’essentiel de la production d’arrière-saison de la pomme de terre qui alimente la demande nationale. « L’Agriculture a toujours été une vocation première d’ El- Oued, et ce secteur occupe naturellement une bonne place dans le programme de visite de M. Abdelmalek Sellal « indiquent d’entrée les services du Premier ministre, contactés hier. En effet, M. Sellal entamera sa visite au niveau d’une exploitation agricole privée à Sidi Aoun (15 km d’El-Oued), d’une surface de 45 hectares irrigués par 15 forages, spécialisée dans différents segments agricoles, dont la plasticulture et les palmiers dattiers. Dans le même chapitre lié à l’agriculture, le Premier ministre visitera, aussi dans la commune de Trifaoui (10 km du chef-lieu de wilaya), un complexe de conditionnement et de froid, d’une capacité de stockage de 20.000 m3, dont 4.000 m3 à température double. Dans un communiqué rendu public par les services du Premier ministre, il est fait état que le programme de la visite de M. Sellal à El Oued, s’inscrivant dans le cadre du suivi et de la mise en œuvre du programme du Président de la République, a trait à plusieurs secteurs d’activité. Outre l’agriculture, l’on apprendra que le Premier ministre procédera à l’inspection et l’inauguration d’une série d’autres projets à caractère socio-économique, relevant de l’Habitat, de la Santé, de la Formation professionnelle, du Transport, la Jeunesse et les Sports ainsi que le Tourisme. Incontestablement, la présence, aujourd’hui, du Premier ministre est aussi synonyme de plusieurs « bonnes nouvelles » pour la population. C’est le cas notamment pour ce qui est du secteur de l’habitat où il est prévu une cérémonie de remise de clés au profit de quelque 700 bénéficiaires de logements. Il est prévu aussi l’inspection du plan d’occupation au niveau de la cité 8-Mai-1945 relevant du chef-lieu. Ce plan comprend quelque 1.700 logements en cours de réalisation. Indéniablement, il s’agit d’un acquis pour la population, tant l’amélioration de leur cadre de vie, via notamment une meilleure accessibilité au logement, impacte assurément sur la consolidation de la stabilité au niveau de cette wilaya. Un acquis qui certifie aussi de l’attachement de l’Etat à sa politique sociale et à la prise en charge des catégories vulnérables de la société, en application d’ailleurs des instructions du Président de la République, qui n’a eu de cesse d’accorder un intérêt grandissant à cette question.



Des projets d’impact régional et national



Sur un autre volet, la visite du Premier ministre constitue une opportunité pour mettre en lumière de nombreux projets de développement dont a bénéficié la wilaya dans le cadre de l’exécution du programme du Président de la République. Des projets d’envergure régionale pour certains, à l’exemple du projet de réalisation d’un centre anti-cancer (CAC) de 140 lits, dont les travaux de réalisation avoisinent les 97%. Cette infrastructure devra disposer de plusieurs services médico-chirurgicaux, dont des salles de diagnostics, d’imagerie médicale, de radiothérapie, d’oncologie, de chimiothérapie, de soins intensifs et d’un laboratoire d’analyses. Une fois réceptionné, le CAC d’El-Oued profitera à la population d’El-Oued et des wilayas environnantes. Toujours dans le domaine de la santé, le Premier ministre procédera au cours de sa visite à l’inauguration d’une clinique privée de 80 lits, réalisée à la faveur d’un investissement de 1,2 milliard DA accordé par le biais de l’Agence nationale de développement de l’investissement (ANDI). Au titre des projets d’envergure nationale réalisés à El-Oued, il est question d’un institut national spécialisé dans la formation professionnelle réalisé dans la commune de Hassani Abdelkrim, il sera inauguré aujourd’hui par le Premier ministre. Au chef-lieu, M. Sellal devra inaugurer la nouvelle gare routière d’une superficie de cinq hectares, disposant 25 quais couverts, et offrant diverses prestations. Autre inauguration prévue, la salle omnisports de 3.000 places, dotée de trois vestiaires, deux salles de préparation, deux salles techniques, un magasin et un salon d’honneur. Le complexe touristique la Gazelle d’ Or, d’une capacité de 450 lits, construit sur une superficie de 160 hectares, est également inscrit sur la liste des inaugurations que devra effectuer le Premier ministre. La visite sera couronnée par une rencontre avec la société civile que présidera M. Sellal à la maison de la culture Mohamed-Lamine-Lamoudi.

Karim Aoudia