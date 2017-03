Tamanrasset, M. Mihoubi : « Le cinéma doit reconquérir sa place auprès des cinéphiles »

Le ministre de la Culture, Azzeddine Mihoubi, a mis l’accent, jeudi à Tamanrasset, sur la nécessité d’œuvrer de sorte à faire reconquérir au cinéma sa place auprès des cinéphiles. «Il appartient de conjuguer les efforts pour que le cinéma renoue avec son public, en tant qu’art véhiculant un message de communication et l’un moyen de créativité et de spectacle artistique au sein de la société», a indiqué le ministre, lors de l’inspection du projet d’aménagement de la salle de cinéma (190 places) de Tamanrasset. Mettant en exergue la nécessaire modernisation des équipements, numérisation, notamment, des salles de cinéma, M. Mihoubi a évoqué la convention de coopération signée par le secteur avec les Iraniens pour tirer profit de l’expérience iranienne dans le domaine cinématographique. Le ministre de la Culture a appelé aussi à achever, dans les plus brefs délais, les travaux d’aménagement de cette structure culturelle qui a nécessité un investissement de près de 226 millions DA. Il s’est enquis, par ailleurs, des activités de la bibliothèque principale de la ville de Tamanrasset et de la manifestation «Lire en Fête» qui se déroule actuellement à Tamanrasset, avant d’inspecter l’office du parc culturel de l’Ahaggar et de s’enquérir de ses activités. Sur site, il a exhorté les responsables concernés à exploiter les meilleures voies pour la préservation des monuments et objets à haute valeur historique. Le projet du théâtre en plein air de 4.000 places a fait également l’objet de la visite d’inspection du ministre de la Culture qui a insisté sur l’exploitation optimale de cette structure pour l’organisation de manifestations théâtrales et de festivals culturels de dimension nationale. M. Mihoubi, qui a visité, à la maison de la Culture, une exposition d’arts plastiques et une autre de produits de l’artisanat, a présidé une cérémonie de signature d’une convention de coopération entre le secteur de la Culture et les associations culturelles actives dans la wilaya de Tamanrasset. Cette convention vise une série d’objectifs, notamment un partenariat dans le domaine des activités culturelles entre le secteur et les associations locales, la dynamisation de la scène culturelle et sa promotion à travers les quartiers, en plus de la présentation et la préservation du patrimoine culturel local. Au titre de cette convention, le ministre de la Culture a donné le départ de la caravane culturelle de proximité dénommée Amalène Dalyès, qui s’est ébranlée en direction du quartier Emchoune. M. Mihoubi a, en outre, présidé une cérémonie en l’honneur d’artistes de la région, en reconnaissance pour leurs efforts visant la préservation du patrimoine culturel local, ainsi que de l’association Imzad de sauvegarde du patrimoine. Au terme de visite de travail dans la wilaya, le ministre de la Culture Azzedine Mihoubi s’est enquis des activités de la Maison de l’Imzad (vieille monocorde traditionnelle). (APS)