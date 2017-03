Festival de Sousse : L’Étoile d’Alger primé

Le réalisateur Rachid Benhadj a remporté, mercredi soir, le «Prix du meilleur long métrage pour jeunes» du 12e Festival international du film pour l’enfance et la jeunesse (Fifej) de Sousse (Tunisie), pour son film l’Étoile d’Alger, annoncent les organisateurs. L’Étoile d'Alger, adaptation libre du roman éponyme de l'écrivain algérien Aziz Chouaki, primée auparavant au 32e Festival d'Alexandrie du cinéma méditerranéen, était en compétition dans la session «Long métrage pour jeunes», avec quatre autres films d'Argentine, de Tunisie, de Russie et de France. Sorti en 2016, le film explore les années de violence terroriste et la montée de l’extrémisme religieux dans les années 1990, et déroule, en 102 minutes, l’histoire d'un chanteur d’un quartier populaire d’Alger qui rêve de devenir une star. Le court métrage italien, il Silenzio, de Farnoosh Samadi et Ali Asgari, a remporté le «Prix du meilleur court métrage pour jeunes», pour lequel les films le Voyage de Keltoum, d’Anis Djaâd, et Je te promets, de Mohamed Yargui, étaient en lice. Fondé en 1991, le Festival du Film pour l’Enfance et la Jeunesse à Sousse (Fifej) vise, entre autres objectifs, à faire connaître la production cinématographique internationale destinée à l’enfance et à la jeunesse, et à promouvoir l’échange entre les jeunes du monde. (APS)