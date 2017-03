Conjoncture : ­­­Le gros casse-tête

La lutte contre la contrebande passe impérativement par la régulation de l’activité commerciale. Si les mesures prises jusque-là ont permis d’améliorer, un tant soit peu, les conditions d’exercice du «négoce», le constat établi révèle toutes les difficultés à contenir ce mal qui ronge notre économie. Pour cause, ce créneau vital et stratégique reste encore et de loin infiltré par des pratiques frauduleuses et autres dérives qui n’ont d’égales que la gravité et l’ampleur du préjudice qu’elles ne cessent de causer à l’économie nationale. La contrebande frontalière, par la complexité de ses ramifications et de ses relais, de part et d’autre, a de tout temps constitué le point noir qui préoccupe les autorités algériennes, et au plus haut niveau, tout en sachant que le phénomène touche essentiellement les produits et denrées alimentaires de première nécessité et le carburant qui sont soutenus par l’État. En décembre 2015, depuis Tlemcen, le ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales, M. Nouredine Bedoui, déclarait, en marge des travaux de la commission de lutte contre la contrebande, que cette forme illégale de transit des marchandises aux frontières coûtait à l’Algérie 3 milliards de dollars annuellement. Peu de temps auparavant, en 2011 précisément, le ministre du Commerce, à cette époque, avait évoqué une proposition «visant à lutter contre les réseaux de contrebande des denrées alimentaires, qui font transiter des quantités considérables de produits vers les pays limitrophes. Un groupe de travail installé au niveau du département du Commerce avait même suggéré de réglementer l’activité du commerce de gros dans les communes frontalières, en la soumettant à un agrément délivré par les walis», devait préciser le ministre. Ce dernier avait déclaré alors que le nombre des registres du commerce délivrés dans ces zones frontalières, pour les grossistes, était beaucoup plus important que celui attribué pour les commerçants de détail. Dans cette optique, la décision du gouvernement de geler la délivrance des registres du commerce pour la revente en gros dans les régions frontalières est à inscrire dans le processus de lutte contre la contrebande et le laisser-aller qui prévalent à ce niveau. «Dans le souci de préserver les intérêts du pays et l’économie nationale, notamment en ce qui a trait à la lutte contre la contrebande aux frontières, il a été décidé de lancer une opération de contrôle et d’assainissement des registres du commerce pour la vente en gros dans les wilayas frontalières, suite à une prolifération du phénomène de la contrebande au niveau de ces régions concernant les produits alimentaires, notamment les produits subventionnés, dont le carburant.» Ces propos du Premier ministre ne peuvent que confirmer l’étendue d’un phénomène qui continue de saigner l’économie du pays, et ce besoin pressant de mobiliser davantage l’ensemble des acteurs institutionnels et autres intervenants dans le circuit commercial, pour rester constamment en veille face à ces mercantiles aux esprits malveillants, sans foi ni loi. À l’avant-garde de cette bataille contre la contrebande frontalière, l’administration des Douanes a entrepris le renforcement de ses postes de contrôle au niveau des frontières, notamment à Tlemcen, Tébessa, et au niveau du Sud, des points marqués par la densité des flux de détournements illicites de marchandises vers les pays voisins, au détriment de l’économie nationale. Par conséquent, il s’agit d’agir avec toute la rigueur de la loi pour arrêter l’hémorragie et préserver, en définitive, les intérêts du pays, notamment dans cette phase qui exige que tout l’effort soit axé sur la rationalisation des dépenses et la lutte contre toute forme de gaspillage.

D. Akila