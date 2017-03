Nouveau Code des douanes : Un outil d’accompagnement des entreprises

«Le nouveau Code des douanes renforce la protection du douanier dans l’exercice de ses fonctions», a affirmé, à Mostaganem, le directeur générale des Douanes, Kadour Bentahar. «Le nouveau code des douanes, promulgué dernièrement, comporte de nouvelles mesures et facilités au profit de l’économie nationale et de l’entreprise algérienne, et renforce la protection du douanier», a-t-il souligné, lors d’une rencontre avec des opérateurs économiques, dans le cadre de sa visite dans la wilaya. Ce code offre les moyens à l’administration douanière sur le plan juridique pour lui permettre d’accomplir son activité dans de meilleures conditions, a-t-il ajouté.

Au passage, le DG des Douanes a annoncé une série de rencontres régionales d’information sur le nouveau code des douanes à partir de la semaine prochaine, au profit des chefs d’entreprises et des opérateurs économiques. D’autre part, Kadour Bentahar a fait part d’une révision prochaine de l’organigramme de l’administration des douanes au niveau central et régional, pour mieux l’adapter aux exigences de modernisation et au modèle économique approuvé par les autorités publiques. Un travail est engagé pour la mise en place d’un nouveau système informatique pour la lutte contre la bureaucratie, l’accompagnement des entreprises algériennes et la protection de l’économie nationale, ainsi que pour la création d’un forum de partenariat entre les Douanes et les entreprises à l’échelle régionale et centrale, a-t-il fait savoir. M. Bentahar a également déclaré que «l’administration douanière est appelée aujourd’hui à se moderniser pour accompagner l’entreprise algérienne et à revoir les mécanismes lui permettant de réduire le temps de traitement au niveau des ports», exhortant, à ce propos, à la vigilance et à l’adoption d’un nouveau système de contrôle, pour ne pas constituer une entrave à l’économie nationale, s’affirmer comme une institution efficace pour la protection de cette économie et de la santé publique, et contribuer à la défense des frontières, en coordination avec les corps de sécurité. À la gare maritime de Mostaganem, M. Bentahar a fait part de brigades de police et de douanes dans les navires, lors de la saison estivale prochaine, pour faciliter les formalités administratives aux passagers, tout en exhortant dans ce sens à sensibiliser les voyageurs, notamment ceux établis à l’étranger, à travers le net, à la nécessité de remplir les formulaires électroniques pour ce qui concerne les véhicules. En inaugurant le nouveau siège de l’inspection des divisions des douanes couvrant les wilayas de Mostaganem et de Relizane, le directeur général a insisté sur l’augmentation du taux d’encadrement de 7 à 12%, et sur la formation des douaniers, notamment en matière d’accueil. M. Bentahar a, par ailleurs, inauguré des logements de fonction au profit des agents de ce corps constitué. (APS)