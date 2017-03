Parc d’attractions de Ben Aknoun : Un bus prend feu

Un bus de transport de voyageurs a pris feu vendredi dans le parking du Parc d'attractions de Ben Aknoun (Alger) sans faire de victime, a indiqué le chargé de la communication à la Direction de la Protection civile de la wilaya d'Alger, le lieutenant Khaled Benkhalfallah. Le bus en provenance de la wilaya de Médéa transportait 29 personnes, dont 27 enfants, le conducteur et un accompagnateur, a-t-il ajouté, précisant que l'énorme nuage de fumée qui s'était dégagé du véhicule avait créé un mouvement de panique. Dans l'attente des conclusions de l'enquête des services de sécurité, les causes de l'incendie restent inconnues. Pour venir à bout du sinistre, les services de la Protection civile ont mobilisé un camion de pompiers et une ambulance. (APS)