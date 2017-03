Regroupement régional de la protection civile à Sidi Bel-Abbès : La prévention, règle d’or

La préparation de la saison estivale a été le thème central du regroupement régional des directeurs de la Protection civile de 24 wilayas, mercredi dernier, à Sidi Bel Abbès, consacrée également à l’évaluation de l’édition précédente et à l’action annuelle de cette institution connue pour son professionnalisme et sa bravoure dans ses actes d’intervention et de secours. « Un effort continu est consenti pour l’acquisition de nouveaux équipements, la formation et le perfectionnement des éléments et l’adaptation à l’évolution des techniques » précise le colonel Achour, responsable de la communication au niveau de cette institution.

Cette rencontre a été mise à profit pour un bilan et concevoir un plan d’action durant la période en question arrêter un dispositif de surveillance des plages et baignades, de prévention et de lutte contre les feux de forêts et palmiers, notamment dans ses volets préventif, organisationnels et opérationnel à l’effet d’améliorer, à la faveur de ces nouvelles dispositions, une prise en charge de cette opération et d’assurer une meilleure efficacité dans les actes de secours et d’intervention. C’est d’ailleurs cette notion de prévention qui demeure la règle d’or pour l’année 2017, à inculquer aux citoyens à travers les campagnes de sensibilisation avant l’entame de la saison estivale.

Ce regroupement de Sidi Bel Abbès, le deuxième après celui de Biskra, est intervenu pour mettre en relief encore une fois la portée de l’action de prévention dans le comportement quotidien et rappeler la nécessité de mobiliser les moyens de cette institution durant cette étape. De telles préoccupations et urgences ont été rappelées dans les interventions du représentant de la direction générale et du wali qui devaient saisir l’occasion pour décrire l’évolution du corps de la protection, le professionnalisme de ses missions et son adaptation aux exigences du pays. En termes de chiffres, le bilan laisse apparaître que le dispositif de l’année 2016, a été sanctionné par 70.021 interventions au niveau de 382 plages autorisées pour sauver 47.643 personnes et déplorer toutefois 124 décès dans des plages déclarées interdites.

Pour l’année 2017, un effectif de l’ordre de 17.000 agents est mobilisé, soit une augmentation de 2.000 par rapport à l’exercice précédent à l’effet de faire face aux impératifs de la campagne. Concernant les feux de forêts, 22 colonnes mobiles et 490 unités d’intervention seront déployées dans les wilayas à risque élevé. Il y a lieu de signaler que l’année 2016 a été marquée par l’extinction de 13.480 foyers d’incendies qui ont cependant généré des dégâts évalués à 6.792,62 ha de forêts, de 4.513,24 ha de maquis, 5.903 ha de broussaille, 4.409 ha de récolte, 19.303 ha de palmier et 96.740 ha d’arbres fruitiers.

Avec un capital expérience et de nouvelles techniques d’intervention, les éléments de la protection civile comptent se mobiliser lors de la saison estivale en invitant le citoyen à s’impliquer et à apporter sa contribution par les différentes formes d’alerte.

A. Bellaha