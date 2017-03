AADL-1 : Distribution dès lundi

Bonne nouvelle et après tant d'années d'attente, des milliers de souscripteurs du programme de logements location-vente AADL-1 (2001-2002) de la wilaya d’Alger, ainsi que ceux d’autres wilayas vont voir leur souhait d’avoir un logement décent se réaliser à partir de cette semaine.

C’est ce qu’a affirmé Mohamed Tarek Belaribi directeur général de l’'Agence pour la promotion et le développement du logement (AADL) en annonçant lors de son passage sur les ondes de la Chaîne III de la Radio nationale qu’à partir de ce lundi, pas moins de 3.000 logements de location-vente seront distribués sur plusieurs sites de la capitale.

Les sites concernés, sont ceux de « Reghaia avec 1.200 logements, Ouled Fayet (Semrouni) avec 911 logements, le premier site Ouled Fayet avec 480 logements et Ain Malha avec 296 logements »a-t-il indiqué.

M. Belaribi a fait savoir que cette opération ne sera que le début d’une importante série de distributions de logements AADL « 7.000 logements seraient octroyés à la fin du mois d’avril prochain et 8.000 autres sont prévus en mai » a-t-il avancé.

En outre, il sera procédé durant le mois de juin à l’exécution de la plus grande opération de relogement qui touchera 25.000 bénéficiaires dans plusieurs wilayas telles Mostaganem, Aïn Témouchent, Oran, Relizane, Annaba, Constantine, à laquelle s'ajoute la livraison de logements AADL dans les deux nouvelles villes de Bouinan et de Sidi Abdallah.

Le directeur a rappelé, dans ce sens, que ces opérations de distribution s’ajouteront à celles de plus de 19.000 autres logements qui avaient été octroyés dans différente régions du pays depuis octobre 2015.

En ce qui concerne le programme AADL 1, le même responsable a tenu à rappeler que plusieurs wilayas avaient réussi à clore définitivement ce dossier à l’instar d’Oran, Tipasa et Batna.

Selon les explications du DG de l’AADL 1, dans le programme AADL 1 et 2, un nombre de 240.000 unités sont en cours de construction dont 70.000 logements relèvent du programme AADL 1, et dont les souscripteurs ont reçu l’ordre de versement de la 3e tranche. « Les bénéficiaires de ces 70.000 logements de l'AADL 1 vont recevoir par la suite les décisions de pré-affectation qui leur permettront de connaître leur logement avant de passer à la 4e tranche et la remise des clés », a-t-il assuré.

S’agissant des souscripteurs de l'ADDL 2, M. Belaribi a indiqué que 38.500 souscripteurs avaient déjà choisi les sites. A la question de savoir s’il y aura, à l'avenir, un programme AADL 3, le responsable a soutenu il s'agit, pour l'instant, de répondre à la demande des souscripteurs ADDL 1 et 2. En réponse à une question sur l'apport des entreprises algériennes dans la réalisation des logements AADL, M. Belaribi a souligné que 55% des projets ont été réalisés par des entreprises de droit algérien et que des conditions rigoureuses sur la qualité de la construction et les délais de livraison sont imposées.

Pour rappel, la dernière distribution des logements AADL 1 s’est effectuée, en décembre dernier, à Sidi Abdallah (Alger) avec la distribution de quelque 600 logements aux souscripteurs du programme 2001-2002.

La cité de Sidi Abdallah dispose de toutes les structures nécessaires dont 10 écoles primaires, 7 CEM et 3 lycées, 300 locaux commerciaux, un bureau de poste, une agence d’Algérie Télécom, une agence bancaire, une unité de la protection civile ainsi qu’un parking d’une capacité de 1.500 véhicules.

Cela dit, fait remarquer le DG de l’AADL, les projets de l’agence nationale de l’amélioration et de développement du logement sont implantés « à travers les 48 wilayas du pays». Il citera à titre d’exemple le projet de 300 logements dans l’extrême sud du pays, du côté de Tamanrasset et le programme de 2.000 unités à Ouargla.

Tebboune « AADL-1 : dossier définitivement clos avant Ramadhan »



Il y a lieu de souligner que ces déclarations viennent en appoint à l’annonce faite récemment par le ministre de l’Habitat et de l’Urbanisme, M. Abdelmadjid Tebboune, qui a promis la remise des clés aux souscripteurs du programme de logements location-vente AADL 2001-2002, avant le mois de Ramadhan. « Nous avons trouvé beaucoup de fausses fiches de paie. La vérification des dossiers se poursuivra jusqu’à la remise des clefs. En tout cas, les pouvoirs publics en auront définitivement fini avec la question de l’AADL 1 d’ici le mois de juin », a-t-il dit Le ministre a indiqué que 40% des logements AADL 1 ont déjà été livrés aux bénéficiaires. « Les 60% restants étaient prévus avant la fin du mois de mars, mais avec les intempéries, beaucoup de chantiers ont été retardés. Par ailleurs, 6% des souscripteurs seront touchés par un retard de deux à trois mois dans les wilayas où le lancement des travaux de construction a tardé. N’attendez pas de nous d’être réglés comme une montre suisse pour les rendez-vous. La compréhension est préconisée lorsque les raisons sont objectives », a-t-il expliqué

Il y a lieu de souligner que le programme location-vente de 150.000 unités initialement, a été progressivement élargi à la réalisation de 80.000 unités en plus en 2013, à 80.000 autres en 2015 et à 40.000 unités en 2016 auxquelles se sont ajoutées récemment 120.000 nouvelles unités, ramenant ainsi le nombre global prévu au titre de ce programme à 470.000 logements.

Sarah A. Benali Cherif