Regard : Le consommateur face à « l’appât » des prix bas

La consommation « anarchique » gagne, sans le moindre d’un doute les Algériens, qui ferment les yeux, sur l’origine la composition et même la date de péremption des produits qu’ils achètent. Se soucier de ces petits détails ou s’amuser à lire attentivement et avec intérêt, toutes ces informations, c’est carrément perdre son temps précieux, pensent beaucoup qui affichent, au grand jour et sans aucune gêne, leur insouciance, dans les marchés et les espaces commerciaux où la ruée sur des cosmétiques douteux, des fromages et des jus exposés au soleil et à la pollution, se fait remarquer, tous les jours. On se bouscule au portillon, pour un tube de dentifrice de marque inconnue ou dernier choix, pour économiser quelques dinars. Pour ce motif très valable, tout est permis et on est même prêt à jouer avec le feu et risquer notre santé. La fatalité, c’est un fait, mais elle affecte aussi, notre mode de consommation, de plus en plus malsain et nuisible. Il faut dire que très souvent que le critère de la qualité est relégué au dernier plan lorsqu’il est question de remplir son couffin, notamment avec la flambée des prix « institutionnalisée » par des pseudo- commerçants, à l’origine de l’engouement suscité par ces produits, auprès des familles, en particulier. Les marchés informels élargissent leurs palettes de produits, investissant même dans l’agroalimentaire, loin des conditions minimales comme l’exige la loi, ni en termes de transport ni de mise à la vente. Ce n’est pas étonnant, aujourd’hui, de voir des boîtes de camembert ou des pots de yaourt proposés, dans les marchés populaires, aux passants, alors que ces derniers sont facilement altérables et donc, censés être commercialisés par un épicier, appelé de surcroît à respecter rigoureusement la chaîne de froid. La négligence du vendeur mais également de l’acheteur encourage, à vrai dire la prolifération de ce type de commerce, devenu très juteux, durant la saison estivale, notamment, la période du ramadhan où le mode de consommation de l’Algérien explose carrément. Le principe « tout se vend et tout s’achète », confirmé, de nos jours, a bouleversé nos mœurs allant jusqu’à défier, la plupart du temps, l’ordre des choses et la logique, malheureusement !

Samia D.