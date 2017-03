Action de sensibilisation aux dangers de la drogue : La police s’implique à Alger

Informer les jeunes sur les dangers de la drogue et de la toxicomanie, tel est le but visé par la journée de sensibilisation organisé jeudi dernier au niveau de l'esplanade d'El-Kettani à Bab El-Oued (Alger). Cette initiative prise par les services de la Sûreté de wilaya d'Alger avec la participation de représentants de la société civile, est inscrite dans le cadre des campagnes de proximité, élaborées dans le but d’aider les jeunes toxicomane à se confier et à reprendre confiance, et sensibiliser l’entourage quant aux dangers de la drogue.

Devant la menace qui plane au dessus de la jeunesse algérienne quant à la consommation de la drogue et l'usage des stupéfiants, un travail de proximité a été organisé à cet effet avec les citoyens de ce grand quartier populaire qui ont, également, été destinataires de brochures et affichettes expliquant les multiples risques que fait encourir la consommation de la drogue tant pour la santé physique et mentale chez l’utilisateur que pour la société et l’économie.

A cette occasion, le lieutenant Mouloud Ibazatene, chargé de la communication de la Sûreté de wilaya d'Alger a déclaré que «la campagne qui coïncide avec les vacances scolaires de printemps permet de se rapprocher des nombreux élèves et jeunes qui fréquentent cet espace de divertissement et de loisirs pour les sensibiliser aux dangers de la consommation de drogue et à ses répercussions sur la santé mentale et physique, voire sur l'équilibre de la société.»

M. Ibazatene a expliqué que «cette journée de sensibilisation entre dans le cadre des campagnes de sensibilisation organisées par la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), en coordination avec les 13 cellules d'écoute de la capitale, pour informer les jeunes des dangers de la consommation de drogue et venait appuyer l'aspect répressif assuré par les brigades opérationnelles de la DGSN pour lutter contre la propagation de la drogue.» Les cellules d'écoute et de prévention relevant des la sûreté nationale, réparties à travers la capitale, mènent des actions de sensibilisation aux dangers de la drogue tout au long de l'année au niveau des écoles, des centres de formation professionnelle et des espaces publics dans le cadre de la consécration du principe de la police de proximité en vue d'aider les toxicomanes à décrocher.

Ces cellules ont également pour mission d'orienter les nombreux toxicomanes dont des jeunes et des enfants souhaitant recevoir des soins vers des centres de soins psychologiques, souligne la même source.

De son coté, Mme Wahiba Souidani, psychologue et membre de l'association Zahret Bladi, a indiqué que «plus de 20 cas de toxicomanie chez les jeunes et les enfants sont enregistrés chaque jour au niveau du quartier de Bab El Oued.»

La spécialiste a appelé à cette occasion les parents à suivre et accompagner leurs enfants dans leur scolarité et à prêter attention à leurs comportements pour leur éviter de tomber dans le piège de la toxicomanie.

Les services de la police scientifique ont exposé dans leur stand les outils et techniques scientifiques utilisés pour découvrir les drogues mettant en avant leur disponibilité à lutter contre ce fléau qui prend des proportions alarmantes en dépit des moyens importants mobilisés. Les campagnes de sensibilisation contribuent à une prise de conscience quant aux dangers de ces fléaux aux répercussions désastreuses sur la société et la santé. Il y a lieu de rappeler, que les services de Sûreté dans leur programme de sensibilisation ont également, organisé plus de 260 journées de sensibilisation au profit de plus de 20.000 élèves, au niveau des différents centres et instituts de formation et établissements éducatifs d’Alger.

Selon les statistiques, près de 15.000 personnes impliquées dans des affaires de drogue avaient été interpellées durant 2016 dont 13.000 poursuivis en justice. 4,4 tonnes de cannabis, soit 20 % des quantités saisies au niveau national et 150.000 comprimés psychotropes ont été saisis, ce qui représente une grave menace pour la société.

W. Benhamed