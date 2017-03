Bechar : L’hôpital « Mère-Enfant » en attente d’un médecin radiologue

Une situation que vit cette structure sanitaire, l’une des plus importantes de la wilaya, et due au manque de médecin radiologue algérien. La lecture des mammographies est actuellement effectuée par un médecin cubain, dans le cadre de la coopération algéro-cubaine, souvent confrontée à une lenteur dans les comptes-rendus de ces radios, en raison de la traduction que cela nécessite et des informations clarifiées qu’il est indispensable de divulguées aux patientes.

Pour l’instant, l’hôpital ne peut recruter de médecins radiologues, en raison de la procédure administrative qui, en matière d’ouverture de postes budgétaires, impose une prévision à entreprendre lors des estimations budgétaires de l’établissement.

Un problème qui aura d’ailleurs été soulevé à maintes reprises par les responsables, notamment à l’occasion d’une formation continue sur le dépistage précoce du sein qu’abrite cet établissement sanitaire et animée par un chirurgien sénologue du centre Pierre et Marie Curie d’Alger, en collaboration avec le service de la prévention de la DSP et l’Association Hayat. Cette dernière a enregistré 600 inscriptions pour le dépistage de cette pathologie, qui ne peut s’effectuer qu’au rythme d’une soixantaine de consultations par jour, en raison des moyens humains et matériels insuffisants, alors que la priorité est donnée aux zones rurales et éparses de la wilaya.

Ramdane Bezza